Grande Fratello Vip, svelati i nuovi concorrenti che entreranno nella Casa a gennaio: spunta il nome di Delia Duran

Ecco chi entrerà nella Casa del Gf Vip a gennaio 2022.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto, le ultime indiscrezioni rivelano che, dopo Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù, a gennaio nella Casa faranno il loro ingresso ben altri tre concorrenti.

Al Gf Vip arrivano nuovi concorrenti, ecco chi sono

Nella Casa del Grande Fratello Vip arriveranno tre nuovi concorrenti. Come riporta Biccy, il primo è confermatissimo ed è Kabir Bedi. Stando alle indiscrezioni, il secondo ingresso sarebbe una donna già legata al programma e anche ad Alex Belli. Per quanto riguarda il terzo, invece, gli autori starebbero decidendo tra alcuni ex protagonisti del reality show di Canale 5.

Ma i colpi di scena non sono finiti. Come rivelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, nella Casa del Gf Vip potrebbe entrare proprio Delia Duran: "Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? [...] Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà". Come reagirà Soleil Sorge?

E per quanto riguarda gli altri concorrenti? "Arriveranno nuovi concorrenti. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabri Bedi a gennaio. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. [...] Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato" ha rivelato il giornalista.

