Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso per le parole di Adriana Volpe: "Cose gravi, si esce fuori dalle regole del gioco"

L'opinionista Adriana finisce nel mirino di Alex dopo la diretta del Gf Vip.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Alex Belli è finito ancora una volta al centro delle polemiche con l'opinionista Adriana Volpe che, dopo averlo duramente criticato, ha messo in dubbio il suo matrimonio con Delia Duran.

Alex Belli sbotta dopo le accuse di Adriana Volpe

Le accuse mosse da Adriana durante la diretta del Grande Fratello Vip hanno fatto letteralmente infuriare Alex. Subito dopo la puntata, infatti, l'attore si è lasciato andare a un duro sfogo contro l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini: "Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia. Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione".

"Io queste cose le direi adesso anche ad Adriana, perché lei ha toccato il mio amore" ha aggiunto Belli visibilmente alterato "Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Se questa è la linea io non ci sto. Si esce fuori dalle regole di questo gioco".

Alex ha cercato di difendersi dalle pesanti accuse circa il suo matrimonio con Delia e, rivolgendosi a Davide Silvestri, ha affermato: "Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto".

