Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Delia Duran: "Non fatela tornare, ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità"

Soleil attacca Delia dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Duro sfogo di Soleil Sorge dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip. La bella influencer italo-americana, stanca del comportamento assunto da Delia Duran, ha puntato prima il dito contro il suo amico Alex Belli e poi contro la compagna.

Lo sfogo di Soleil Sorge su Delia Duran

Soleil è davvero stanca di Delia e lo ha confessato ad Alex. Stando alle parole della gieffina, come riporta Biccy, la compagna dell'attore avrebbe studiato un copione ben preciso per poter tornare più volte al Grande Fratello Vip: "Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita. Dai spiegami questo. Si vedeva lontano un miglio che stava esasperando e recitando il tutto. Secondo me non dovrebbe tornare".

E ancora: "Se tu dici che non sei d’accordo con lei non dovresti sperare che torni. Hai sentito che ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da Barbara, adesso basta. Non andrebbero premiati questi comportamenti. Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità. Poi non ha voluto parlare con te l’altra volta soltanto per poter tornare ancora".

Rivolgendosi a Belli, la Sorge ha affermato: "Tu la difendi, dici che non ha bisogno di soldi e popolarità, ma dimostra altro. Vuoi che torni per confrontarsi con te, ascolta, avete tutta una vita per chiarirvi, non ha bisogno di tornare al GFVip. [...] Ha detto che vuole entrare qui e che non è influenzata da nessuno. Capisci che non quadra qualcosa".

