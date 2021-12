Gossip TV

Alex Belli incontra la moglie Delia Duran e viene squalificato dal Grande Fratello Vip.

Colpo di scena nella ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Alex Belli è stato squalificato dal reality. Dopo aver incontrato la moglie Delia, Alex non ha rispettato le distanze nel rispetto delle norme Anti-Covid 19 e pertanto gli è stato comunicato di dover lasciare definitivamente la Casa.

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip

Alex e Soleil sono stati chiamati in salone per visionare gli ultimi accadimenti del loro rapporto, compreso il bacio appassionato di oggi e la conseguente lite tra i due. Parlando con Alfonso Signorini, Soleil ha dichiarato di aver provato a controllare i sentimenti di Alex ma che non gli è stato possibile. L'ex corteggiatrice ha inoltre affermato di essere sicura che lui si sia innamorato di lei. Dopo le dichiarazioni della Sorge, Alex ha incontrato in giardino la moglie Delia. La modella venezuelana ha detto ad Alex di essere rimasta talmente delusa da lui da voler chiudere definitivamente la loro storia. A queste parole Alex si è avvicinato a lei e l'ha abbracciata.

Tra lo stupore generale, Alex si è detto sicuro di voler riconquistare sua moglie e alla notizia di essere stato squalificato è parso comunque convinto di voler lasciare la Casa. Soleil gli ha portato la valigia e nel mentre la Duran l'ha accusata di essere una manipolatrice e traditrice. L'influencer italo-americana è parsa molto scossa ha confessato di essere rimasta male per il comportamento di Alex.

Katia Ricciarelli ha cercato di consolare Soleil in lacrime, convinta però che Alex e Delia siano una coppia di "felici e cornuti".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.