Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran replicano a Soleil Sorge: "Povera principessa indifesa"

Dopo l'intervista di Soleil Sorge a Verissimo, i suoi ex compagni d'avventura del Gf Vip, Alex e Delia, replicano alle dichiarazioni al vetriolo dell'influencer italo-americana.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge a Verissimo, non sono affatto piaciute ad Alex Belli e consorte. La Sorge, parlando dell'edizione del Grande Fratello Vip che l'ha vista tra le grandi protagoniste, ha parlato del triangolo artistico messo in scena con Alex e Delia in una clip fiabesca in cui i due sono stati palesamenti sbeffeggiati.

Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran replicano a Soleil Sorge: "Povera principessa indifesa"

E così, le immagini ironiche di Verissimo hanno apostrofato la Duran come la "Strega del Venezuela", Belli come "il dolce stalliere", mentre Soleil è passata per una "principessa vittima". Proprio su questa definizione il web ha molto mormorato, in quanto è ormai evidente che la Sorge non è stata una vittima dei coniugi ma una complice che ne ha tratto molto beneficio.

A tal proposito, Belli ha cinguettato su Twitter lanciando una frecciatina a Verissimo in una puntata in cui Silvia Toffanin è sembrata un po' troppo di parte:

"La mia autoironia è il mio non prendermi sul serio mi impone di riderci sopra ma certo che definire una Moglie e comunque compagna di Vita “strega cattiva Venezuelana” e far passare l’altra la “povera principessa” indifesa mi sembra veramente di cattivo GUSTO!"

Anche Delia ha voluto replicare, con un intervento al vetriolo contro la Sorge:

Giusto per stare nel tema Cartoon..

Sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della Stronza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona!

Nel corso dell'ospitata a Verissimo, parlando dei suoi ex compagni d'avventura, Soleil ha dichiarato:

“Se mi sono sentita usata da questi due artisti? L’anno scorso ti dissi di no, ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione da parte loro c’era, mi sembra ovvio. Oggi li sento? Nella vita ho appreso che non c’è necessariamente bisogno di ricominciare ad avere un rapporto con le persone. Anche no"

