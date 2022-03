Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo senza freni: "Jessica era gelosa di me e Barù, ero sicura vincesse lei perché..."

Gossip TV

L'ex gieffina Nathaly vuota il sacco sulla vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo è stata una delle protagoniste più apprezzate e discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada De Miceli, l'ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla vittoria di Jessica Selassié.

La verità di Nathaly Caldonazzo sulla vittoria di Jessica Selassié

"Sono felicissima di aver fatto questa esperienza" ha esordito così Nathaly parlando della sua breve ma intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip "Avevo voglia di farmi conoscere per quella che sono nel bene e nel male. La rifarei, è stato un bellissimo viaggio che ho fatto dentro me stessa, ho conosciuto un piccolo mondo con tanti tipi di umanità. Sono entrata senza un minimo di strategia, non ce l’ho proprio nel DNA purtroppo. Avevo solamente voglia di creare e instaurare dei bei rapporti questo lo dico davvero però sono una che alla fine non lascia passare nulla".

Durante il suo percorso non sono mancate le liti e le discussioni con gli altri concorrenti. "Tutto è iniziato con una discussione sterile inutile con Valeria. Poi Valeria ha esagerato il tutto spargendo la voce nella Casa che ero una cattiva, si è innescato tutto uno stare contro di me quindi si sono create varie antipatie, varie fazioni" ha confessato l'ex concorrente del Gf Vip.

La Caldonazzo ci ha tenuto ancora una volta a chiarire la sua posizione nei confronti di Barù e Jessica Selassié: "Jessica all’inizio mi piaceva molto, per un bel po’ per un mese e mezzo ero molto in sintonia con Jessica poi ha iniziato questo innamoramento verso Barù [...] a lei dicevo di stare attenta e lei ha iniziato a pensare che lo dicevo perché mi piaceva Barù, ma non era assolutamente così. A tratti abbiamo anche avuto una bella complicità io e Barù, ma Jessica non si faceva passare nulla, era di suo predominio. Era gelosa, sicuramente sì. Ma se lui continua a dire che con te non vuole nulla né dentro né fuori, lascia la possibilità di essere amici, di ridere, di scherzare. Con lei non si poteva, neanche con le altre che erano tutte pro Jessica, Miriana, Manila. Sono d’accordo che ci tiene, ma se tra loro non potrà mai esserci una storia perché non posso giocare, ballare, scherzare?".

A proposito della vittoria di Jessica, Nathaly ha ammesso: "Ero sicura sin dall’inizio che vinceva Jessica perché è la Bridget Jones di oggi, piace a quelle un po’ insicure, che non riescono ad avere una relazione, che prendono sempre buche, un po’ sfigate. Era chiaro che vincesse lei, io avrei preferito Delia perché abbiamo instaurato un bel rapporto, l’avevo un po’ difesa".

