Grande Fratello Vip, Alex Belli distrugge Nathaly Caldonazzo: ''È una serpe manipolatrice''

Alex Belli dichiara guerra a Nathaly Caldonazzo, parlando malissimo della concorrente del Grande Fratello Vip.

Alex Belli non ha gradito i commenti che Nathaly Caldonazzo ha fatto sul suo rapporto con Delia Duran, arrivando anche a minacciare la concorrente del Grande Fratello Vip di agire per vie legali. Ora che è tornato nella Casa, l’attore spiega alla compagna perché trova che Nathaly sia stata scorretta e spende parole al vetriolo sull’attrice.

Grande Fratello Vip, Belli smaschera Caldonazzo!

Quando Delia Duran è diventata una concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo è rimasta molto colpita dallo stato psico-fisico in cui versava la pantera sudamericana e ha deciso di seguire il suo percorso verso una ritrovata felicità. Caldonazzo, finita nel mirino di Jessica Selassié, ha espresso parole durissime nei confronti di Alex Belli, spingendo l’attore a minacciare provvedimenti legali per tutelare la propria immagine, e ad oggi l’attrice non sembra aver cambiato idea sul collega.

Parlando con Delia, Belli ha ammesso di non trovar Caldonazzo una persona coerente ed affidabile: “È giusto che te lo dico, io ho lanciato la storia con Nathaly perché io sono contro di lei per quello che ha fatto qua dentro. Tu devi capire cosa si cela dietro quella donna”. Duran, nonostante le parole di Alex, ammette di fidarsi molto di Nathaly e di non aver trovato doppio fine nel suo agire: “I termini che lei ha utilizzato nei tuoi confronti sono stati forti. Lei mi è stata vicino. Forse ha detto quelle cose per tutto quello che lei ha vissuto nella sua vita, non mi ha scaricato addosso nulla. Nessuno in questa casa mi ha condizionato”.

“Sono termini denigratori. Lei non si è comportata da amica che ti vuole veramente bene. So che tu ti sei trovata bene e sembra che ti ha tutelato, perché lei è molto brava in questo. Lei ha un comportamento da serpe, la sua era una maschera. Lei è il lupo che si maschera da pecora… Mi dà del manipolatore perché lei è la prima ad aver fatto un gioco sporco nei tuoi confronti. Quello che stava facendo con te non era leale”, ha ribattuto Alex che sembra determinato a separare le due gieffine.

