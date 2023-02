Grande Fratello Vip, Alex Belli deriso da Tavassi e Micol Incorvaia

Gossip TV

Edoardo Tavassi imita Alex Belli, il commento di Oriana Marazoli: l'ex gieffino preso in giro.

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Luca Onestini e Oriana Marzoli, hanno evocato uno dei grandi protagonisti della scorda edizione del reality show, il "man" Alex Belli.

Gf Vip, Alex Belli preso in giro da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

La coppia degli Incorvassi lo ha deriso per le doti di attore del bel 40enne parmense, ex interprete di Jacopo Castelli in Cento Vetrine.

"Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori" ha dichiarato Micol, come riportato da Biccy.

A fare eco alla sorella di Clizia, Tavassi:

"Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi"

Nonostante le critiche dei due gieffini, Oriana ha ammesso invece di trovarlo particolarmente affascinante:

“Ho visto solo due puntate dell’anno scorso. Non lo seguivo però questo uomo lo conosco è bellissimo e tanto sensuale. Non ho sentito molto come parla“.

Belli, all'insaputa dei attuali vipponi, sarebbe stato contattato dalla produzione per fare ritorno al Gf Vip ma alla fine avrebbe rinunciato.

"La verità è che c’è stata un’idea di poter fare un ingresso però poi alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo. Anche perché il terreno dei concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia ecc.. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game." ha dichiarato l'ex gieffino a Casa Pipol.

“Sembra il doppiaggio di sè stesso fatto pure male”



PIANGENDO DAL RIDERE PER TAVASSI CHE PERCULA IL TIMBRO DI VOCE RECITATO DI ALEX BELLI 💀#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/oKNnYJytuy — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 15, 2023

