Grande Fratello Vip, Alex Belli al timone di un nuovo reality: "Sarò imparziale. L'Isola dei Famosi? Vladimir si è trovata.."

L'ex discusso concorrente del Grande Fratello Vip, Alex Belli, parla della sua nuova esperienza come conduttore di The Social Home e commenta la conduzione di Vladimir Luxuria a L'Isola dei Famosi.

Nuova avventura per Alex Belli. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, l'ex discusso concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato scelto come conduttore della prima edizione di The Social Home, il nuovo format che andrà in onda sul web a partire dal prossimo settembre 2024.

Alex Belli conduttore del nuovo reality The Social Home

Alex Belli è il conduttore della prima edizione di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda sul web a partire da settembre. 16 concorrenti, metà Vip e metà Nip, che dovranno scontrarsi in sfide fisiche e mentali. A raccontare qualche dettaglio in più sulla sua nuova esperienza ci ha pensato proprio l'ex concorrente del Grande Fratello Vip in un'intervista rilasciata a Superguidatv:

The Social Home sarà una sfida molto impegnativa per me e per tutto il gruppo di lavoro, avendo già fatto e partecipato da protagonista nel mercato del reality, so quanto è arduo costruire il cast, le puntate e soprattutto il dover tenere le fila come conduttore con più set da gestire tra studio e Villa concorrenti, ma nello stesso tempo provo euforia ed entusiasmo. Sarò imparziale, troppe volte si è visto nei reality prodotti in Italia, il conduttore essere di parte con alcuni concorrenti, perciò penso che la sfida di un nuovo reality abbia bisogno di freschezza sia sulla conduzione che sullo sviluppo del racconto del programma.

Alex vestirà per la prima volta i panni di conduttore. Una bella sfida, ma molto impegnativa. A proposito invece di una sua possibile partecipazione ai reality come opinionista, l'ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip ha ammesso di aver ricevuto diverse proposte in passato:

Mi è stato proposto diverse volte, e ho sempre pensato che non fosse il ruolo adatto a me, anche perché in un mercato della televisione generalista degli ultimi anni, fare l’opinionista con il politically correct è abbastanza difficile per non dire impossibile.

Alex Belli e le parole sull'ultima edizione de L'Isola dei Famosi

Dopo aver parlato della sua nuova esperienza che lo vedrà al timone di The Social Home, Alex Belli ha colto l'occasione per commentare l'ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, che è stata un flop. Se Pier Silvio Berlusconi ha parlato di cast sbagliato, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato qual è stato secondo lui il vero problema:

Partiamo dal fatto che la parola “reality” ha bisogno di realtà e non di censura, il problema di questi programmi nell’ultima stagione televisiva come appunto l’Isola che ha un pubblico che si aspetta verità, scontri, storie amorose articolate, è il fatto che dalla rete vengano dati dei limiti sia ai concorrenti che alla conduzione al montaggio e allo stesso sviluppo delle storie raccontate. Questo tradisce le aspettative del pubblico, che tra l’altro oggi ha un’ampia possibilità di scelta anche su prodotti come i reality, basta pensare ai prodotti su Netflix e Prime Video, che sono di gran lunga confezionati e sviluppati molto bene. Per quanto riguarda Vladimir, penso che si sia trovata in una edizione alquanto complicata e difficile da gestire, e ha tutta la mia solidarietà.

