Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, il discorso al matrimonio: "Quando ti ho vista al Gf Vip"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. L’evento si è svolto nel cuore della Toscana, Villa Medicea La Ferdinanda – Tenuta di Artimino a sette anni dal loro primo incontro, avvenuto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017.

Cecilia e Ignazio si sono sposati con una cerimonia civile officiata da un loro amico, mentre Belen, la sorella di Cecilia, sarà la sua testimone. La celebrazione vedrà la presenza di circa 200 invitati, tra cui numerosi volti noti dello spettacolo come Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe e molti altri. Inoltre, il famoso cantante Tananai si è esibito durante l'evento.La sposa è stata accompagnata all'altare dal padre Gustavo. Belen ha svolto il ruolo di damigella d'onore, mentre il fratello Jeremias era in prima fila. Poco prima che la sorella raggiungesse il futuro marito, Belen è stata sopraffatta dall'emozione e ha pianto intensamente.

Poco prima del fatidico sì, lo sportivo trentino, rivolgendosi alla sua sposa, ha voluto fare un discorso. Ecco le parole di Ignazio alla sua Cechu:

“Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo di come pensavo e sarà improvvisato. Quindi da dove iniziamo, iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella casa al Grande Fratello, mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere, mi sembra ieri che ci siamo fumati quella sigaretta. – ha continuato Ignazio – E mi sembra ancora ieri quella volta in cui i nostri sguardi si sono incrociati. Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie”.