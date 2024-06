Grande Fratello Vip, Alex Belli al timone di un nuovo reality: nel cast anche alcuni ex protagonisti di Temptation Island

Gossip TV

È ufficiale! L'ex discusso e amato concorrente del Grande Fratello Vip, Alex Belli, al timone della prima edizione del nuovo reality show The Social Home: "Sfida nuova ed entusiasmante, alleanze e tradimenti saranno all'ordine del giorno".

Reduce dal Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Alex Belli è pronto a rimettersi in gioco in un nuovo reality show, ma questa volta non nei panni di concorrente ma di conduttore. L'ex gieffino sarà infatti al timone del programma The Social Home, che andrà in onda esclusivamente sul web.

Alex Belli è il conduttore del reality The Social Home

Alex Belli sarà al timone del nuovo reality show, The Social Home. Il programma andrà in onda sul web e vedrà nel cast ben sedici concorrenti, metà dei quali saranno personaggi conosciuti, mentre l’altra metà saranno persone comuni. Stessa formula, quindi, del Grande Fratello Vip. Tra i volti noti ci saranno anche due ex protagonisti di Temptation Island. Stiamo parlando della coppia composta da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

A dare l'annuncio è stata la produzione del nuovo reality show, che ha anche svelato i reali motivi che hanno portato alla scelta di Alex Belli come conduttore della prima edizione di The Social Home. Ecco cosa si legge nel comunicato stampa ufficiale:

Alex Belli, con la sua esperienza e il suo carisma, è la scelta ideale per guidare questo progetto ambizioso già carico di aspettative. L’attore di Parma ha accolto con entusiasmo l’opportunità di essere il volto di The Social Home, vedendo in questa nuova avventura una sfida nuova ed entusiasmante che gli permetterà di esplorare nuove dinamiche nel mondo dell’intrattenimento.

Leggi anche Greta e Sergio ai ferri corti: ex gieffino sbotta sui social

L'ex discusso concorrente del Grande Fratello Vip sarà in grado di ricoprire questo ruolo e non deludere le aspettative? Vedremo! Per quanto riguarda invece la struttura di The Social Home, dal comunicato sappiamo che i concorrenti andranno a convivere sotto lo stesso tetto, ma saranno divisi in due squadre, e si sfideranno in prove fisiche e mentali. Il loro destino sarà deciso dal pubblico. Oltre alle sfide fisiche e mentali, ci saranno anche dinamiche sociali in gioco. I protagonisti del reality potranno formare alleanze, ma anche tradire e manipolare gli altri per ottenere vantaggi. Il vincitore assoluto si aggiudicherà il montepremi finale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.