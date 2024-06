Grande Fratello, concorrente dell'ultima edizione rompe il silenzio sulla rottura tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Gossip TV

È finita la storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: sui social arriva la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello, Federico Massaro, che sorprende tutti con le sue dichiarazioni.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è giunta al capolinea. Una rottura davvero inaspettata che è stata commentata sui social anche dall'ex gieffino e modello Federico Massaro, che ha preso le parti dell'ex tentatrice di Temptation Island.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti ai ferri corti: arriva l'intervento sui social di Federico Massaro

La fine della relazione tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ad annunciare la rottura è stato l'imprenditore, che si è lasciato andare a un duro sfogo sui social in cui ha parlato addirittura di "menzogne, mancanze di rispetto e tradimenti non ammessi". Un gesto che ha provocato la reazione di un ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Federico Massaro, che è intervenuto lanciando delle frecciatine all'imprenditore e schierandosi dalla parte della ragazza:

Ciao ragazzi, penso che sia chiaro adesso perché io abbia voluto prendermi questo periodo. Volevo stare lontano da gente seria, sincera, da veri gentleman [termine usato da Sergio per definire il suo comportamento con Greta]. Ho dato il giusto peso peso alle cose vere e alle persone vere nella mia vita perché non mi andava di perdere tempo. Perché c’è una cosa bellissima chiamata karma nella vita e non importa quello che la gente pensa di te, il tempo ha sempre le risposte giuste. Quindi sono vivo, sto bene e tutto piano piano verrà fuori, eh già.

Leggi anche È finita tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, c'entra Eugenio Colombo?

Dopo aver criticato il comportamento assunto da Sergio, Federico ha lanciato un chiaro messaggio a Greta. Il modello l'ha invitata a ritrovare se stessa, ma soprattutto a trovare qualcuno che le voglia davvero bene:

Detto questo spero che le persone a cui voglio veramente bene trovino prima di tutto sé stesse e in secondo luogo qualcuno che voglia loro veramente bene. Qualcuno che voglia bene a loro, alla loro storia, al loro passato. Non c’è bisogno che io commenti troppo, perché questa storia si commenta da sola. Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino e vi mando un forte abbraccio.

Sergio D'Ottavi ci ripensa su Greta Rossetti: ecco cosa ha fatto sui social

Per chi non lo sapesse, nella giornata di ieri, Sergio D'Ottavi ha letteralmente sbottato sui social annunciando la fine della sua relazione con Greta Rossetti salvo poi ripensarci. Poche ore dopo l'annuncio, infatti, l'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello è tornato su Instagram per ritrattare le sue pesanti affermazioni, sottolineando che non ci sono stati tradimenti fisici e che gli dispiace se quello che ha detto ha leso l’immagine della sua ex fidanzata:

Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, sopratutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.