Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sulla presunta crisi con Sophie Codegoni: il gesto social che svela la verità!

La coppia di gieffini del GFVip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, è in crisi? Ecco il gesto social che svela tutta la verità!

I fan della coppia di ex gieffini formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ipotizzato che i loro beniamini fossero in crisi, a causa di un'anomalia su Instagram.

Su Instagram, infatti, risultava che Basciano avesse tolto il segui al profilo della compagna e madre della sua bambina, Celine Blue, nata il 12 maggio 2023. Un gesto innocuo, ma che aveva scatenato diversi dubbi e apprensione da parte dei fan della coppia del GFVip che si erano chiesti se non stesse per arrivare qualche annuncio ufficiale di una separazione tra i due.

Secondo altri, invece, era più probabile che Alessandro Basciano avesse inavvertitamente tolto il segui alla compagna, magari mentre cancellava account fake dai suoi followers o, ancora, poteva essere stato un bug dell'app. E, come spesso accade, la presunta crisi è stata smentita ampiamente da un gesto social che non lascia dubbi: in queste ore, infatti, Basciano ha pubblicato tra le sue stories una foto di Sophie che porta in giro la piccola Celine. Nessuna crisi, perciò, per i Basciagoni, che anzi sembrano essere più uniti che mai.

