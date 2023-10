Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo la rottura con Sophie Codegoni: "Ecco la verità!"

Gossip TV

Alessandro Basciano ha deciso di rispondere alle accuse pervenute dopo la rottura con Sophie Codegoni, conosciuta nel GFVip. Ecco cosa ha dichiarato!

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è tutto finito: a comunicarlo è stata l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, con un lungo messaggio sui social, nella serata di ieri, domenica 8 ottobre. A distanza di un giorno, arriva anche la risposta dell'ex gieffino: ecco cosa ha dichiarato.

GFVip, Alessandro Basciano rompe il silenzio sulla rottura con Sophie Codegoni

La coppia si è conosciuta nella casa del GFVip e dopo pochi mesi ha ufficializzato con una proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia79 la relazione, lasciando presagire un matrimonio nel giro di qualche mese. I piani erano cambiati quando, in autunno, i due avevano annunciato che erano in attesa di un figlio: a maggrio è così nata la piccola Celine Blue. Tuttavia, a distanza di pochi mesi dalla nascita della bambina i due ex vipponi hanno deciso di chiudere ogni rapporto.

A comunicarlo è stata Sophie Codegoni con una storia su Instagram, in cui affermava che i motivi dietro la rottura con Basciano erano molto gravi e che non ne avrebbe parlato per preservare la privacy della sua famiglia e la serenità della piccola Celine. A distanza di un solo giorno, dopo le dichiarazioni del manager di Basciano, anche il diretto interessato ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con la compagna. Nelle storie di Instagram è apparsa una foto che mostra il braccio dell'ex vippone con una flebo, chiaramente ricoverato in ospedale. Oltre allo scatto, Basciano ha scritto la seguente dichiarazione, smentendo innanzitutto le voci su un possibile tradimento:

"Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro delle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione"

