Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: nuova lite, volano offese durissime!

L’ultima furiosa lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni lascia gli inquilini del Grande Fratello Vip senza parole.

Non c’è pace per la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha varcato la porta rossa di Cinecittà certo di poter costruire una storia con la bella milanese, ma tra i due non sembra esserci la giusta intesa mentale, tanto che gli scontri si fanno sempre più frequenti e preoccupano sempre di più gli inquilini del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo nelle ultime ore tra Basciano e Codegoni.

Grande Fratello Vip, Basciano esagera con Sophie!

Di nero vestito, con un enorme mazzo di rose rosse al seguito e il sorriso da vero conquistatore, Alessandro Basciano è entrato a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con l’intenzione di conquistare Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha osservato il percorso della giovane milanese, e si è detto pronto a sottrarla a Gianmaria Antinolfi, certo che l’imprenditore non avrebbe potuto farle vivere l’amore che merita. Premesse, tutte, che hanno fatto capitolare Codegoni in un battito di ciglia, arrivando a farle ignorare completamente il tradimento nei confronti dell’amica Jessica Selassié, anche lei estremamente interessata a Basciano. Nonostante gli alti e bassi, Sophie ha continuato a coinvolgere Jessica nella sua relazione con Alessandro, tanto che Manila Nazzaro non ha potuto notare come la milanese sia a suo agio in questo triangolo, per poi lamentarsene a favore delle telecamere nonostante sia lei l’artefice di tante tensioni.

Nel frattempo, Basciano e Sophie continuano a litigare furiosamente per piccole e grandi incomprensioni. L’ultima discussione ha assunto toni furiosi, gelando i concorrenti del GF Vip che hanno assistito inermi. “Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ciao, Ma sti caz**, ciao! Ma secondo te ho bisogno di te? Ti ho conosciuta non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Ciao, che ti devo dire? Ma sti caz*i. Non me ne frega più un ca**o”, ha sbottato Alessandro, mentre Sophie ha perso la calma.

Invitata da Valeria Marini a discutere senza urlare, la modella ha sbottato spiegando: “Valeria non mi dare consigli se non hai sentito quello che è successo, per favore eh. Non mi devo arrabbiare? Con uno che mi manca di rispetto tutte le volte? E piango una, piango due, alla terza ti mando a fa***lo”. Nello stesso momento, mentre Sophie si è lamentata per le dure parole che Basciano le ha rivolto, tirando in ballo la sua vita privata, il deejay si è sfogato ammettendo: “Cosa è successo? Parla a sproposito, sempre quella parolina di troppo. Io c’ho una vita, non per vantarmi. Non posso stare appresso al nulla. La mia pazienza ha un limite. Non devi fare la fi** di turno”. La love story tanto agonista sembra essere giunta al capolinea, ma chissà… Potrebbe esserci l’ennesimo colpo di scena al Gf Vip!

