Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano contro Antonio Medugno, volano accuse e offese durante la pubblicità

Duro scontro tra Alessandro e Antonio durante la pubblicità del Grande Fratello Vip.

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno. La nomination ricevuta da Gianluca Costantino non è per niente piaciuta alla star di Tik Tok che, durante la pubblicità, ha chiesto spiegazioni all'amica scatenando però la reazione furiosa del fidanzato di Sophie Codegoni.

Il fuori onda di Alessandro Basciano e Antonio Medugno al Gf Vip

Tensione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip durante le ultime nomination. La nomination ricevuta da Gianluca ha spiazzato e destabilizzato Antonio, che pensava di aver trovato un amico nella Casa di Cinecittà. "Alfonso devo imparare ad aprire gli occhi io, sono senza parole" ha dichiarato l'influencer non nascondendo la sua delusione.

Ma non è finita lì. Durante la pubblicità, Medugno ha sbottato: "Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. Non c’entra niente se la sua nomination non cambiava il mio destino". "Mi dici determinate cose che non riporto e poi mi nomini?" ha aggiunto riferendosi proprio a Costantino e provocando la dura reazione di Basciano.

Alessandro è infatti intervenuto scagliandosi duramente contro Antonio: "Ma se lui è il mio migliore amico, tu hai sparato una st*****ta contro di me e lui ti nomina, qual è il problema? Lui può dire quello che vuole e non dirgli mai più che che non ha personalità, capito? Scemo. Quando avrai la strada e le esperienze che ho fatto io riparla, dai cammina ed impara l’educazione". "Ha parlato l’uomo vissuto, ma chi la vuole fare la tua strada! Ma che hai fatto a 30 anni..." ha prontamente replicato l'influencer infastidito dalla situazione. Riusciranno i due gieffini a trovare un punto d'incontro?

