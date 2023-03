Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis elogiato da un ex discusso Vippone: "Mi piacerebbe che vincesse l'educazione"

Gossip TV

Antonio Zequila commenta la nuova edizione del Gf Vip e rivela il nome del suo vincitore.

Manca poco alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo 3 aprile 2023 su Canale 5. Tra i concorrenti ancora in gara per la vittoria anche il giovane Alberto De Pisis che, negli ultimi giorni, è stato elogiato da Antonio Zequila.

Alberto De Pisis vincitore del Gf Vip? Parla Zequila

Alberto De Pisis è uno dei protagonisti più apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà ci ha pensato un ex discusso concorrente del reality show. Stiamo parlando di Antonio Zequila che, intervistato da Radio Cusano Campus, ha confessato:

Mi piacerebbe molto se vincesse Alberto De Pisis perché è una persona educata e tranquilla che ha fatto un percorso netto: mi piacerebbe che vincesse almeno per una volta l’educazione che si è un po’ persa in televisione; si da sempre molto spazio al gossip e ai triangoli amorosi che ormai lasciano il tempo che trovano. Sarebbe un Grande Fratello all’insegna dell’educazione anziché allo scambio di carne da macelleria.

Chiuso il capitolo Gf Vip, Zequila è tornato a parlare anche della sua storica lite con Adriano Pappalardo rivelando di non aver per niente apprezzato il trattamento ricevuto in Rai:

A seguito di questo scontro, nel quale difendevo la persona più importante della mia vita ovvero mia madre, non fui più chiamato dalla Rai, mio padre mi vide giù di morale: quella lite fu strumentalizzata, fosse successa oggi non sarebbe stata così eclatante però l’onore della mamma è importantissimo da difendere e poi sono stato ripagato negli anni da tante sofferenze. Sono stato una vittima di quello scontro con Pappalardo e invece ho ottenuto un concorso di colpa: quello che è successo con la Rai non mi è piaciuto per niente.

