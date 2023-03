Grande Fratello Vip, l'ex di Oriana Marzoli rivela: "Mi hanno chiamato per entrare nella Casa, ma..."

Gossip TV

L'ex fidanzato di Oriana Marzoli, Ivan Gonzalez, rivela i motivi della sua mancata partecipazione al Gf Vip.

Oriana Marzoli è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo è stato un percorso lungo e intenso, caratterizzato da accese discussioni ma anche dal rapporto speciale nato nella Casa con il modello Daniele Dal Moro.

La rivelazione inaspettata dell'ex fidanzato di Oriana Marzoli

Manca davvero poco alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vp, che andrà in onda il prossimo 3 aprile 2023 su Canale 5. Tra le finaliste anche Oriana Marzoli che, nelle ultime ore, è finita al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, Ivan Gonzalez ha infatti parlato della sua passata esperienza nel reality show di Canale 5 rivelando, come riporta BlogTivvù, di essere stato contattato più volte quest'anno per partecipare come concorrente:

Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora.

L'ingresso di Gonzalez avrebbe spiazzato la Marzoli e, sicuramente, peggiorato ancora di più la situazione, già precaria, tra l'influencer venezuelana e Daniele Dal Moro. A ogni modo, se Ivan avesse accettato di entrare nella Casa del Gf Vip, si sarebbe affiancato a tutti gli ex che hanno popolato la Casa di Cinecittà per diverse settimane.

