Grande Fratello Vip, Adriana Volpe silurata e Maurizio Costano punge: ''Troppi cambiamenti negli ultimi anni''

Maurizio Costanzo commenta la svolta negativa che ha preso la carriera di Adriana Volpe, dopo essere stata destituita dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

È rimasta con un pugno di mosche Adriana Volpe, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Lasciata la Rai, la presentatrice si è lanciata in nuove avventure che, tuttavia, non sembrano aver dato i loro frutti. Così, Maurizio Costano ipotizza che Adriana abbia bisogno di tornare alle origini, definendo il suo ruolo sul piccolo schermo.

Adriana Volpe fuori dal Grande Fratello Vip e dalla Tv!

Dopo aver lasciato I Fatti vostri e la Rai, ripudiando il ruolo di presentatrice per trovare nuove declinazioni del proprio essere sul piccolo schermo, Adriana Volpe ha collezionato una sequela di esperienze diverse e sincopate. La presentatrice ha preso parte a Pechino Express senza troppo successo, si è presentata nella casa del Grande Fratello Vip diventando una delle protagoniste della quarta edizione - vuoi per la sua freschezza e presenza scenica, vuoi per il presunto flirt con Andrea Denver - per poi finire su Tv8 con il programma quotidiano Ogni Mattina, che ha lasciato per il Gf Vip.

Adriana, infatti, ha occupato la poltrona di opinionista insieme a Sonia Bruganelli ma, nonostante le due abbiano creato dinamiche interessanti, Alfonso Signorini sembra deciso a cambiare e ha silurato la Volpe, che a differenza della collega sarebbe rimasta ben volentieri nel programma di Canale5. Così, la presentatrice si trova senza uno straccio di programma e ci si chiede se non abbia osato troppo nel corso degli ultimi anni, perdendo un po’ la sua identità televisiva.

“I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice. Dovrebbe avere più pazienza, forse. Chi troppo vuole, nulla stringe, non so se si addica a lei”.

Questo il commento di Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo, replica alle accuse di una lettrice che ha trovato incoerente il percorso di Adriana dopo l’addio in Rai. Al momento è vero che l’ex opinionista del Gf Vip è rimasta senza programmi, ma è anche vero che la Volpe si sa mette in gioco ed è possibile che qualcuno l’abbia già notata per una nuova avventura sul piccolo schermo.

