Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si prende la sua rivincita con un nuovo programma tv? L’indiscrezione

Gossip TV

Adriana Volpe, estromessa dal Grande Fratello Vip, al timone di un nuovo programma con Valeria Marini e Federico Fashion Style.

Estromessa dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe potrebbe ottenere la sua rivincita con la conduzione di un nuovo programma che, stando alle indiscrezioni, la vedrebbe al fianco di Valeria Marini e Federico Fashion Style.

Grande Fratello Vip, il nuovo programma tv di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha scoperto di non essere stata confermata nuovamente come opinionista del Grande Fratello Vip, sebbene avesse ribadito più di una volta la sua grande voglia di tornare nello studio del reality show di Canale 5. Adriana ha commentato la scelta di Alfonso Signorini, soprattutto alla luce del fatto che il presentatore si sia impegnato a convincere Sonia Bruganelli a tornare, proprio quando la moglie di Paolo Bonolis si era detta assolutamente dell’idea di lasciare per sempre. Ad oggi, stando alle indiscrezioni lanciate da The Pipol, sembra che per Adriana vi sia una rivincita all’angolo.

“Noi di Pipol, in anteprima, vi sveliamo i dettagli: a condurre questo nuovo format che porta il titolo di “In&Out” sarà proprio Adriana Volpe, il ruolo di Federico Lauri sarà quello di “trasformare” chi non si sente a suo agio tra la gente (una sorta di ‘Brutto anatroccolo?’, ndr) In ogni puntata il protagonista sarà uno sconosciuto al pubblico che, oltre ad avere l’occasione di raccontarsi senza filtri, avrà il privilegio di esser al centro di una serie di sorprese . Nel cast ci sarà anche Valeria Marini in un ruolo del tutto inedito e come sempre… ‘Stellare’. Le registrazioni inizieranno oggi, mercoledì 6 luglio, presso gli studi di Gold Tv su Roma”.

Nuovo programma per Volpe che, insieme a Valeria Marini e Federico Fashion Style, potrebbe occuparsi di un format dedicato al benessere delle persone. Al momento, tuttavia, questa rimane una mera indiscrezione dal momento che la presentatrice non si è ancora espressa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.