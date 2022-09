Grande Fratello Vip, Adriana Volpe confessa: "È un momento delicato"

Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip chiarisce la sua situazione sentimentale.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare! Lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel cast artistico, però, non ritroveremo Adriana Volpe che, intervistata dal magazine Diva e Donna, è tornata a parlare della sua attuale situazione sentimentale.

La verità di Adriana Volpe

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone Alfonso Signorini che sarà accompagnato da due nuove opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Fuori quindi Adriana Volpe che, intervistata dal magazine Diva e Donna, ha voluto chiarire la sua attuale situazione sentimentale dopo la rottura con il marito Roberto Parli:

È un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività [...] Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo.

L'ex opinionista del Gf Vip ha poi rivelato che sta lavorando a due nuovi progetti, uno imprenditoriale e l’altro autoriale:

Sto tracciando un sentiero nuovo che mi darà la stabilità per quando sarò vecchietta. La vita lavorativa va modulata in base ai momenti storici”, ha sottolineato. [...] Voglio concepire da zero un’idea che sembra utopia, svilupparla e poi vederla scritta è un’altra emozione possente. A fine mese farò una puntata zero.

