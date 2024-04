Grande Fratello, una coppia dell'ultima edizione avrebbe chiesto 10.000 euro per una serata!

Gossip TV

Si è diffusa l'indiscrezione su una coppia del Grande Fratello: avrebbero chiesto una cifra esorbitante per una serata!

La diciassettesima edizione del Grande Fratello si è conclusa da una settimana, quando su Canale5 Alfonso Signorini ha annunciato che a vincere il reality è stata Perla Vatiero. Eppure, gli inquilini di questa edizione non smettono di far discutere: sembra, infatti, che una coppia che ha preso parte al programma avrebbe chiesto una cifra esorbitante per partecipare a una serata: 10.000 euro!

GF, una coppia chiede 10000 euro per partecipare a una serata in discoteca: l'indiscrezione bomba

L'indiscrezione è stata lanciata da uno degli esperti di gossip della rete, Amedeo Venza. Secondo il gossipparo, infatti, una coppia dell'ultima edizione avrebbe fatto richiesta di partecipare a una serata in discoteca, ma solo dietro il pagamento di una cifra esorbitante:

"Una coppia del GF chiede la modica cifra di 10.000 eruo per un'ospitata in discoteca. Peccato che le discoteche ormai puntano solo sui cantanti (trapper) e dj famosi. Questa coppia se farà due serate son pure troppe"

A giudicare dalle informazioni, al momento, questa indiscrezione non è stata ancora confermata, ma già nella Casa di Cinecittà, c'era stata una conversazione tra due coinquilini a proposito della fama post GF: Paolo Masella, infatti, aveva parlato apertamente delle ospitate da fare in discoteca e dell'intervista a Verissimo, rito di passaggio per tutti i concorrenti del programma, dopo la loro uscita.

Che si tratti dunque proprio di Paolo Masella e Letizia Petris? Il gossip non rivela altro e loro due non erano certo l'unica coppia presente nel programma. C'erano, infatti, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi e Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sarà stata una di queste coppie a chiedere l'esorbitante cifra? O si tratta di un rumors che sarà presto dimenticato?

