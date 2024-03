Grande Fratello, Paolo Masella parla della popolarità dopo il reality: "A Verissimo, poi le serate..." [VIDEO]

Gossip TV

Paolo Masella nella Casa ha parlato della popolarità che attende lui e i gieffini una volta finita l'esperienza.

L'avventura dei concorrenti del Grande Fratello sta per giungere alla sua conclusione: secondo quanto svelato da Alfonso Signorini, infatti, le luci della casa di Cinecittà si chiuderanno il 25 marzo, con la Finale che andrà in onda su Canale5.

GF, Paolo Masella parla della popolarità dopo il reality [VIDEO]

Le prime due finaliste sono state già annunciate: si tratta di Beatrice Luzzi e Rosy Chin, mentre il resto dei concorrenti è ancora in bilico tra nomination e possibili eliminazioni. In attesa di scoprire chi saranno i prossimi finalisti e chi vincerà il programma, Paolo Masella è stato protagonista di un discorso nella Casa che ha suscitato non poche polemiche.

Il macellaio romano, infatti, si è espresso a proposito della popolarità che travolgerà lui e gli altri concorrenti della Casa dopo la fine del GF. Nel programma, la sua figura è stata subito inglobata dalla relazione con Letizia Petris, eppure, il concorrente sembra convinto che grazie a questa esperienza in tv arriveranno presto successo e fama per tutti loro:

"Se ci chiameranno da Verissimo, ci chiameranno in coppia. Poi le serate io andrò a farmi le mie e le andrà a farsi le sue. Poi capiterà anche che le faremo insieme…"

Sul web è esplosa l'ironia: molti, infatti, ritengono che né Paolo né Letizia Petris abbiano dato nulla al programma e che, ben presto, finito il reality e passati i primi mesi, torneranno nel dimenticatoio.

MA IL MACELLAIO CONVINTO CHE FUORI ANDRÀ A FARE SERATE??? NON HANNO CAPITO CHE TORNERANNO NEL DIMENTICATOIO MI PISCIO ADDOSSO 😭😭😭😭#grandefratellopic.twitter.com/UzgvmyvrJf — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 16, 2024

