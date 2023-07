Grande Fratello, un ex concorrente si scaglia contro Giulia Salemi: "Ti hanno mandata a casa..."

Gossip TV

Un noto ex concorrente del GF ha lanciato diverse frecciatine dopo l'annuncio che Giulia Salemi non sarebbe stata presente nel programma per la prossima edizione. Ecco cosa ha detto!

La notizia che Giulia Salemi non tornerà come volto social per la prossima edizione del GF ha lasciato molti senza parole. A commentare l'uscita di scena dell'influencer è arrivato anche un ex concorrente, Salvo Veneziano.

GF, "Ti hanno mandata a casa, altro che nuovi progetti..." - Salvo Veneziano al vetriolo contro Giulia Salemi

Veneziano è stato uno dei finalisti della prima edizione del GF e ha commentato le novità della prossima edizione del reality. Durante l'ultima stagione, Veneizano non ha mancato di esprimere il suo parere negativo su Alfonso Signorini e su alcuni dei comportamenti dei concorrenti, mentre, questa volta, ha deciso di dire la sua sull'uscita di scena di Giulia Salemi.

Per farlo ha scelto di pubblicare un video su Instagram in cui non si è certo risparmiato e sull'influencer ne ha dette di tutti i colori. Il video è accompagnato dalla seguente didascalia: "Improvvisamente hanno tutti altri progetti. Tutti dicono sono andato via io. Seeee". Nel video, Venezianob ha lanciato una pesante frecciatina contro chi, come Giulia Salemi, dopo il licenziamento dal programma, ha annunciato che la scelta era stata personale e che ci sarebbero stati altri progetti a cui dedicarsi.

Infatti, l'influencer ha annunciato che, a partire da settembre, si sarebbe dedicata al suo personal brand e che insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli avrebbe creato un nuovo format per una piattaforma chiamato Casa Prelemi. Ma su questi nuovi progetti che l'attendono, l'ex gieffino ha sparato a zero, ritenendo le dichiarazioni alquanto fasulle:

"Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci sono questi presunti vip che dicono: "Quest'anno non farò questo programma perché ho altri progetti". Non è vero un c****. Quest'anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. E quindi di conseguenza uno deve dire 'ho altri progetti'. Sicuramente avrai altri progetti, ma questi progetti li avrai fatti dopo che ti hanno mandato a casa."

L'ex gieffino ha anche lanciato diverse frecciatine contro Signorini, definendolo uno "che fino a qualche mese fa faceva trash su TikTok". Su di lui, in particolare, Veneziano ha affermato che il suo voltafaccia, con l'abbandono del trash dipende tutto dalle direttive di Pier Silvio Berlusconi:

"Improvvisamente il trash è sparito. [...] Quindi, di cosa stiamo parlando? Improvvisamente sono cambiati tutti. Quindi, progetti un c****, progetti un c****. Tutti a casa, ciao ciao"

Scopri le ultime news su Grande Fratello