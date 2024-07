Grande Fratello, un attore di Terra Amara sarà tra i prossimi concorrenti del reality?

Gossip TV

Per la prossima edizione del GF sembra che anche un noto attore di Terra Amara potrebbe far parte del cast! Ecco di chi si tratta!

Terra Amara è stata una delle Soap turche più amate degli ultimi anni: andata in onda su Canale5 fino alla fine di maggio 2024, Terra Amara ha raccontato al pubblico le complesse vicende di due innamorati, Zuleyha e Ylmaz, separati dal destino e costretti a lottare per potersi riunire e trovare un lieto fine. Nel corso delle puntate, diversi personaggi si aggiungono alle vicende e tra loro c'è anche un attore che potrebbe diventare uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello.

GF, un attore di Terra Amara nel cast della prossima edizione del reality?

Nonostante manchino ancora diversi mesi all'inizio della nuova edizione del GF, Alfonso Signorini e gli autori del programma sono già alla ricerca degli aspiranti gieffini. Non solo concorrenti vip, ma anche molti nip, come nell'ultima edizione, sono stati già vagliati, grazie alle numerose richieste inviate al conduttore nei suoi direct su Instagram.

E tra i possibili personaggi famosi che varcherebbero la porta rossa della Casa più spiata d'Italia potrebbe esserci anche un noto attore della Soap turca Terra Amara: stiamo parlando di Furkan Palali, interprete di Fikret Yaman nella Soap. Il personaggio è legato sia al temibile Demir Yaman, sia a Zuleyha, di cui poi si innamora, non ricambiato, ed è uno dei protagonisti che arriverà fino alla fine delle puntate di Terra Amara. Essendo una soap molto amata in Italia, il pubblico spera sempre di poter vedere i suoi interpreti in altri lavori o in altri programmi ed è quello che è accaduto a un altro interprete di Terra Amara.

Aras Senol, interprete del dolce Cetin, è stato tra i concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e grazie anche all'immenso sostegno del pubblico è riuscito a vincere il reality, sbaragliando gli altri concorrenti. Per prendere parte all'esperienza, l'attore ha rivelato di aver studiato l'italiano, in modo da avere una comprensione maggiore delle dinamiche del programma. Ma perché è nato il sospetto che anche Furkan Palali sarà tra i concorrenti della prossima edizione del GF?

GF, Furkan Palali sarà uno dei prossimi gieffini?

Come ha svelato Novella2000, l'attore turco è stato ospitato al BTC, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento e lì ha rivelato di aver iniziato a studiare l'italiano per prepararsi ad alcuni progetti futuri:

" Ho iniziato a studiare l’italiano da mesi così da poter valutare possibili lavori futuri. Sento che c’è un affetto reciproco tra me e il pubblico e spero vivamente di poter condividere nuovi progetti insieme"

La sua rispsota ha immediatamente fatto pensare ai fan che l'attore stia valutando di prendere parte ad alcuni programmi della tv italiana e i fan hanno immediatamente ipotizzato che tra i programmi a cui parteciperà ci sia il GF. Dopotutto, anche Aras Senol ha percorso lo stesso cammino e durante la sua permanenza all'Isola è stato Furkan a inviargli il suo sostegno per la sua avventura da naufrago. Ovviamente, al momento si tratta solo di indiscrezioni e possibili scenari futuri che ancora non hanno trovato alcuna conferma.

Nel frattempo, continua la caccia ai vipponi per la prossima edizione del GF e tra le ultime indiscrezioni si è paralto di Giulia Cavaglià e del suo ex Federico Chimirri. Mentre negli scorsi anni si era vociferato persino di Can Yaman, altro noto attore delle fiction turche e italiane, anche se il se symbol aveva smentito del tutto il suo interesse per i reality.

