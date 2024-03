Grande Fratello, un aereo per Perla Vatiero la mette in guardia da Alessio Falsone! [VIDEO]

Gossip TV

Sono giunti diversi aerei da parte dei fan per i concorrenti del Grande Fratello e uno di questi è stato indirizzato a Perla Vatiero con un chiaro avvertimento su Alessio Falsone.

GF, i fan mettono in guardia Perla Vatiero su Alessio Falsone [VIDEO]

Se inizialmente tra i due concorrenti del GF sembrava fosse nata un'intesa di cui persino Mirko Brunetti era geloso, ora, la situazione è completamente cambiata. Alessio Falsone, infatti, continua a dimostrarsi tra i concorrenti più difficili da inquadrare in questa edizione e molti dei fan della trasmissione di Alfonso Signorini sono convinti che in realtà il gieffino stia solo giocando con gli altri inquilini della Casa. Non solo la sua relazione con Anita Olivieri non è vista di buon occhio, ma anche le recenti tensioni con Perla Vatiero hanno causato non poche polemiche.

Durante una lite nel confessionale, infatti, Falsone si sarebbe rivolto a Perla in termini molto offensivi, tanto da spingere Simona Tagli a intervenire in favore della gieffina. Le liti sarebbero dovute ai messaggi in codice che Falsone e Sergio D'Ottavi si stanno scambiando nella casa e che sembrano riferirsi segretamente a Perla Vatiero. Nonostante nell'ultima puntata andata in onda su Canale5 si sia affrontata la questione e si sia chiarito che c'erano messaggi segreti rivolti alla gieffina, i fan non sono convinti e hanno deciso di avvertire la loro beniamina con un aereo e un avvertimento.

Oggi, mentre Perla e altri gieffini erano in giardino, è passato un aereo indirizzato alla Vatiero:

"Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi"

Per tutta risposta Perla ha dichiarato: "Chi ha detto che mi fido? Io dubito di tutti" e le sue parole hanno provocato la reazione di Falsone:

"Fai tu, Perla, interpreta le cose come vuoi. Decidi tu di chi fidarti. Come mi sono comportato con te, mi sono comportato con tutti"

