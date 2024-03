Grande Fratello, Alessio Falsone ancora sotto accusa: la frase agghiacciante su Greta Rossetti

Gossip TV

Un altro brutto scivolone del 31enne al centro delle polemiche per il suoi comportamenti al Grande Fratello.

Di nuovo sotto accusa il 31enne milanese, Alessio Falsone, entrato in corsa al Grande Fratello durante la puntata di lunedì 5 febbraio scorso. Il gieffino, in poco più di un mese, si è reso protagonista di diverse esternazioni infelici e blasfeme mai sottoposte al giudizio del conduttore e degli autori del reality show. Anche prima di entrare nel programma sotto finiti sotto accusa alcuni sui post sui social particolarmente aggressivi nei confronti dell'etnia rom. Nella puntata scorsa è stato ripreso da Signorini per aver minacciato Federico mentre ieri sera, parlando con Perla, è tornato al centro delle polemiche. Il ragazzo sembra senza filtri e, come è stato detto anche da Cesara Buonamici, non si distingue certo per un atteggiamento modesto e discreto.

Dopo la puntata, Alessio si è confrontato con Perla Vatiero dopo l'intervista della sorella Loana che ha definito Falsone "un pagliaccio". "Ti conosco da 20 giorni, mi fido, ma vedo dei comportamenti e mi vengono dei dubbi. A me dispiace per alcune cose dette, ma non metto in dubbio il bene che vuoi a me", ha affermato Perla parlando con il 31enne ora vicino ad Anita. Rispondendo alla Vatiero, Alessio ha quindi rivelato la strategia che intendeva adottare nel reality, suscitando (il giusto) sdegno da parte del popolo del web:

"Quando sono entrato qui la prima cosa che ho detto è che i miei amici mi hanno detto di farmi Greta. Ho cominciato a ridere e scherzare con lei. Dico ‘mmh', c'era margine per lavorare su una cosa che sarebbe nata per gioco. Poi è arrivato Sergio, gli ho chiesto se era davvero interessato, ha detto sì."

Qst video è terribile! ESIGO che venga fatto vedere in puntata!!! Lo schifo di qst parole di falsone verso Greta e’terrificante! #GrandeFratello pic.twitter.com/qLoLjLQpi7 — Anto (@pizzettanapoli) March 12, 2024

