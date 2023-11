Grande Fratello, tutti contro Greta o contro Perla, ma non sarà più ridicolo Mirko?

Gossip TV

Al Grande Fratello va in scena un nuovo triangolo che divide l'opinione pubblica. Al centro si trova Mirko Brunetti e i telespettatori sono nettamente schierati - e lo erano già ai tempi di Temptation Island - tra chi sostiene Greta Brunetti, l'ex tentatrice che è riuscita a conquistare il 26enne originario di Rieti e chi caldeggia per Perla Vatiero, la sua ex fidanzata con cui ha vissuto ben cinque anni di relazione.

Grande Fratello, Mirko è un bello che non balla e non sa dove andare a ballare

Quando le vicende hanno preso vita nel docu-reality di Canale 5, in molti sostentavano che Perla fosse troppo rancorosa nei confronti di Mirko a cui la giovane campana rinfacciava l'aver cambiato completamente la sua vita, lontano dagli affetti e dai familiari, in cambio di una vita monotona scandita solo dagli impegni lavorativi del fidanzato. Dunque, originariamente, si è perdonata la fuga del ragazzo nei confronti di Greta, avvenente tentatrice la cui dolcezza lo ha avvolto e fatto letteralmente scappare dalla fidanzata, il tutto coronato da romantiche dediche e promesse (e persino un tatuaggio uguale) che a qualcuno (più di qualcuno) ha lasciato tanti dubbi e perplessità.

Possibile che due ragazzi, dopo appena una decina di giorni trascorsi insieme in un villaggio turistico, si fossero a tal punto innamorati da convincere tutti noi che fossero nel giusto, in nome di quel sentimento nobile e immortale (ma eterno finché dura) dell'Amore? Qualcuno, per la verità, ci ha creduto davvero e ha tifato per questa coppia che, in barba a tutti gli scettici, ha fatto trionfare con una stupefacente rapidità quel fanciullo alato bramante e bramato di Cupido.

Ma sono anche tanti (e anche di più) a credere che Mirko in realtà sia ancora innamorato perdutamente di Perla i cui atteggiamenti nel viaggio dei sentimenti lo abbiano giustamente (ma solo momentaneamente) allontanato.

Il pubblico, come detto, si divide tra chi tifa Mirko accanto a Greta e chi vorrebbe vedere Mirko tornare tra le braccia di Perla. Le due ragazze sono inconsapevolmente portatrici di un appoggio smisurato e incondizionato che rappresenta forse una proiezione personale di una o dell'altra. Noi, invece, andiamo controcorrente e vi chiediamo: ma voi lo vorreste davvero un uomo che cambia idea ogni due settimane? Che professa amore con una facilità disarmante e lo fa svanire con la stessa rapidità?

Quando finì Temptation Island, Mirko, parlando di Greta, disse:

"Abbiamo fatto quel tatuaggio perché dentro al villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili. Mi sto godendo ogni singolo momento, ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. Non mi sento più sbagliato della persona che sono, quindi devo dire che sto molto bene. Per come mi vedo ad oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema. Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi. "

Oggi, parlando di Perla, dice:

"Non mi sarà mai indifferente ragazzi, non lo sarà neanche tra dieci anni. Per me, per come ho vissuto Perla, ma in generale per come vivo le cose io in profondità, il nostro è stato come un matrimonio, mancava solo che io mi mettessi l’anello al dito, la verità è questa. Lei era tutto il mondo per me e io ero tutto il mondo per lei"

E su Greta che ha mostrato qualche (giusta) perplessità, Mirko, al momento, afferma:

"Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli. Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza... So cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. I dubbi mi vengono anche per lei sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente."

E' più che lampante che questo ragazzo voglia viversi l'amore in maniera leggera e spensierata quando è il primo che invece dichiara "macigni" . Ma non lo credete davvero troppo immaturo per auguralo a una delle due ragazze? E perché invece di tifare Greta o Perla non iniziamo a comprendere che Mirko non sarebbe da augurare a nessuna donna?