Grande Fratello, trattive in corso per avere Cristiano Iovino nel cast

Per la nuova edizione del Grande Fratello, sarebbe stato contattato uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo, il personal trainer Cristiano Iovino.

Il Grande Fratello tornerà con la nuova edizione a partire da settembre prossimo. Il reality show targato Mediaset è stato riconfermato nei palinsesti della rete che ha riconfermato Alfonso Signorini alla conduzione.

Grande Fratello, Cristiano Iovino: "trattative in corso"

La formazione del cast richiede tempo e conduttore e autori sono già al lavoro. Signorini ha fatto persino un annuncio sui social chiedendo ai follower di scrivergli in privato per presentarsi e cercare di essere tra i fortunati inquilini che animeranno la Casa. I cast saranno aperti e sparsi per tutta Italia nel corso di quest'estate prima che la famosa porta rossa si apra per vip e non vip. Anche in questa edizione ci sarà un mix tra personaggi noti e volti non conosciuti. A tal proposito, si mormora già un nome bomba che negli ultimi mesi è stato ripetutamente al centro dell'attenzione mediatica per motivi diversi. Di chi stiamo parlando? Secondo quanto è stato riportato da Amedeo Venza, la produzione del reality avrebbe contattato Cristiano Iovino: "Figurati se non lo contattavano. Il reality continua la sua ricerca di concorrenti. Infatti è stato contattato anche Iovino. C’è una trattativa in corso" ha scritto l'esperto di gossip.

Di Iovino si è parlato in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si è parlato infatti di un flirt tra la conduttrice e il personal trainer, ancora mai confermato dalle parti interessate, anzi Iovino dovrebbe essere tra i testimoni in tribunale del Pupone in merito ai presunti tradimenti della Blasi. Oltre ciò di recente, si è parlato tantissimo di lui in seguito ad pestaggio che ha subito a Milano il 23 aprile scorso. Nell'aggressione è spuntato anche il nome di Fedez il quale, per evitare denunce, avrebbe stipulato con Iovino un accordo economico per insabbiare la vicenda.

