Grande Fratello, tra i nuovi ingressi anche un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Oltre a Zeudi De Palma, Maria Monsè con la figlia e Bernardo Cherubini( fratello del cantante Jovanotti), Davide Maggio ha annunciato anche l'arrivo al Grande Fratello di un ex volto del dating show di Maria De Filippi. Si tratta dell'ex corteggiatrice di Carlo Pietropoli, Chiara Cainelli.

Grande Fratello: arriva l'ex corteggiatrice, Chiara Cainelli

Il reality show targato Mediaset, continua a stupire con l’ingresso di nuovi inquilini pronti a movimentare la casa più famosa d’Italia.

Chiara, nata nel 1999 a Trento, ha 25 anni e può vantare un background multiculturale: suo padre è tedesco, mentre la madre è boliviana. La giovane ha anche un fratello gemello, Stefano, e un percorso che la vede già sotto i riflettori locali. Nel 2017, infatti, si è distinta nel concorso di Miss Trento, aggiudicandosi una fascia importante anche se non riuscì a qualificarsi per le finali di Miss Italia. In una curiosa coincidenza, proprio quell’anno il titolo di Miss Italia fu vinto da una sua compaesana, Alice Rachele Arlanch, rappresentante del Trentino-Alto Adige.

Ma l’avventura di Chiara nel mondo dello spettacolo non si è fermata lì. Nel 2019, ha fatto il suo esordio in televisione partecipando a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice. La giovane cercò di conquistare il cuore del tronista Carlo Pietropoli, ma non riuscì ad avviare con lui una storia d’amore.

Non mancano anche dettagli interessanti sulla vita personale della Cainelli. In passato, è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Guastamacchia, consigliere comunale di Trento. Riuscirà la giovane trentina a ritagliarsi un posto di rilievo nel cuore del pubblico e degli altri concorrenti?

Oltre a Chiara Cainelli, sono stati annunciati altri quattro ingressi: Zeudi De Palma, Miss Italia 2021, modella e attrice, Maria Monsè, alla sua terza partecipazione al reality, insieme alla figlia Perla Maria Paravia, appena maggiorenne e infine, Bernardo Cherubini, fratello del cantante Jovanotti, già noto per la sua partecipazione al reality Ritorno al Presente.

