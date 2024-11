Grande Fratello, Tommaso Franchi rivela: "Ho preso la mia decisione"

Gossip TV

Il concorrente Tommaso Franchi si confronta con Amanda Lecciso e Le Non è la Rai e arriva a una conclusione: la cosa più giusta da fare al momento è allontanarsi dalla gieffina Mariavittoria Minghetti.

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Parlando con Amanda Lecciso e Le Non è la Rai, infatti, il giovane idraulico ha ammesso di volersi allontanare dalla discussa concorrente.

La scelta di Tommaso

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sera sabato 23 novembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, Tommaso Franchi continua a riflettere sulle sue incertezze riguardo al suo rapporto con Mariavittoria Minghetti. Confrontandosi con Amanda Lecciso, che lo ha invitato a vivere la relazione con più leggerezza e a rispettare i tempi di lei, il giovane idraulico ha confessato di non riuscire a essere completamente libero e sincero.

Non contento, Tommaso si è poi confrontato con Le Non è la Rai. "Non mi sento libero di fare ciò che vorrei [...] sono disposto ad allontanarmi se è quello di cui ha bisogno" ha ammesso il concorrente provocando la reazione immediata di Pamela Petrarolo che, senza mezzi termini, gli ha proposto di prendere una soluzione drastica, ovvero prendere le distanze da Mariavittoria "Se dopo due mesi questa cosa non le è partita, non c'è niente da fare".

Un pensiero condiviso anche da Ilaria Galassi. Secondo quest'ultima, Tommaso, essendo molto preso, non può vivere serenamente questa situazione di incertezza con Mariavittoria. Alla fine del confronto, il giovane concorrente del Gf ha deciso di seguire il consiglio delle ragazze: prendersi una pausa per capire se il sentimento della sua compagna di avventura possa andare oltre.

Tommaso e Mariavittoria tra dubbi e incertezze

Le recenti tensioni tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti li hanno portati ad allontanarsi nella Casa. Proprio per questo motivo, i due amati concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di confrontarsi e chiarire le loro rispettive posizioni. Il ragazzo, in particolar modo, ci ha tenuto a sottolineare l'autenticità del suo sentimento e di non aver bisogno del parere degli amici per chiarire i suoi sentimenti: "Ho capito io ciò che ho dentro. Io ti ho detto una cosa, sta a te capirla o meno".

Mariavittoria riuscirà a lasciarsi andare con Tommaso? Come si metteranno le cose tra loro due? Il percorso nella Casa è ancora lungo e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è per domani, sabato 23 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che rischiano quindi l'eliminazione dal gioco, sono Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Clayton, Jessica Morlacchi e Alfonso D'Apice. Chi sarò il prossimo eliminato?

