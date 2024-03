Grande Fratello, tensione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Non sono un burattino"

Gossip TV

Nuove incomprensioni tra i due concorrenti del Grande Fratello.

Stasera, giovedì 21 marzo 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, i concorrenti Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono resi protagonisti di un duro e inaspettato confronto.

Il risentimento di Beatrice Luzzi verso Giuseppe Garibaldi

Dopo giornate di spensieratezza, tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono nate nuove incomprensioni. Il motivo? La finalista del Grande Fratello ha rivelato di non aver apprezzato il modo contraddittorio assunto dal concorrente calabrese in quanto, così come in passato, non ha fatto altro che infastidirla e confonderle le idee:

Sei un tipo un pò cattivello. Fai tanto il buono, ma sei cattivello...ti permetti di trattare le persone come vuoi. Già hai fatto come ti pareva per sei mesi, eviterei gli ultimi giorni. Stavolta non ci casco. Lasciami stare. Io ci sto male, non sono un burattino...Non ce la faccio più, non voglio avere più a che fare con te [...] Ma non è che siamo fidanzati che mi baci e mi abbracci...ti sei svegliato dopo cinque mesi in cui ha fatto e detto di tutto e di più...

Affermazioni che hanno infastidito, e non poco, Garibaldi, che ha ammesso di sentirsi impotente in quanto non riesce più vivere le situazioni con serenità e lucidità:

Ogni volta la stessa storia, un giorno in un modo, un giorno in un altro [...] Perché dici così? Ti tratto male? Quando mi sono avvicinato sul divano mi hai detto di lasciarti stare e di non romperti...Io non pretendo nulla. Tu cerca di capirmi.

