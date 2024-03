Grande Fratello, Alessio Falsone senza freni su Perla Vatiero: la reazione social della mamma di Mirko Brunetti

Gossip TV

La mamma dell'ex concorrente del Gf sbotta sui social: "Da donna sono veramente disgustata".

Alessio Falsone continua a stare al centro delle polemiche. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, il giovane milanese si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine nei confronti di Perla Vatiero che hanno provocato la reazione della mamma di Mirko Brunetti.

Alessio al centro delle critiche

Anche a pochissimi giorni dalla finale del Grande Fratello, che andà in onda il prossimo lunedì 25 marzo 2024 su Canale 5, Alessio Falsone continua a far parlare di sé a causa di alcune frasi poco eleganti su Perla Vatiero. Parlando con Federico Massaro del suo debole per l'ex protagonista di Temptation Island, il milanese si è lasciato andare a dei commenti sull’aspetto fisico della ragazza, mancando inevitabilmente di eleganza:

Guarda che missile, oh guardala. È Bellina. È un missile oh e ha pure messo 3/4 chili mo eh… appena esce Perla…hai visto com’era a Temptation Island? Era un animale eh [...] Se ci fossero stati cinque uomini come noi a quest'ora usciva fuori una limonata.

Affermazioni che non sono per niente piaciute ai fan del Gf e dei Perletti. Sulla questione è intervenuta anche Marcella, la mamma di Mirko Brunetti, la quale ha criticato duramente il comportamento assunto da Alessio nei confronti di Perla:

Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili per aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata!

