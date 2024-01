Grande Fratello, tensione nella Casa tra due concorrenti: "Si deve dare una calmata"

Gossip TV

Accesa discussione al Gf tra Federico Massaro e la new entry Stefano Miele.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra due concorrenti. Stiamo parlando del modello Federico Massaro e la new entry Stefano Miele che, a poche ore dall'uscita di scena di Beatrice Luzzi, si sono resi protagonisti di un'accesa discussione.

Federico Massaro e Stefano Miele ai ferri corti

Scontro nella Casa del Grande Fratello tra Federico Massaro e Stefano Miele. Tutto è nato ieri sera quando, poco prima di andare a letto, il modello ha bussato ripetutamente alla porta per chiedere al suo compagno di avventura di sbrigarsi e uscire dal bagno. Un comportamento che ha infastidito, e non poco, il nuovo concorrente che non ha nascosto il suo nervoso.

Spiazzato dalla reazione di Stefano, Federico lo ha invitato a calmarsi, ma senza risultato: "Si deve dare una calmata". A prendere le parti dello stilista ci ha pensato Fiordaliso: "Bussare così mentre qualcuno è in bagno è molto fastidioso". "Non è il mio genere di persona" ha concluso Miele. I due riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere nella Casa del Gf?

Leggi anche I retroscena di Perla Vatiero

Il comportamento di Federico non sembra convincere neanche Monia La Ferrera. Parlando con Stefano, infatti, l'ex di Massimiliano Varrese aveva rivelato di avere molti dubbi sul modello: "Io non riesco a parlargli, forse non siamo compatibili. Lui è entrato in un modo e poi è completamente cambiato, forse indossa una maschera". Come reagirà il diretto interessato?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.