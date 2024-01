Grande Fratello, televoto annullato dopo l'uscita di Beatrice Luzzi: il comunicato ufficiale

Gossip TV

Il GF ha deciso di annullare il televoto in seguito all'abbandono del reality da parte di Beatrice Luzzi.

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello ha provocato un'ondata di commozione sui social: numerosi i fan che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita dell'attrice. Lo staff di Luzzi, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che questa notte è venuto a mancare il padre della gieffina, Paolo Luzzi. Ora, sembra che anche il GF abbia deciso di pubblicare le proprie condoglianze e abbia preso una decisione in merito al televoto, che sarà annullato.

GF, televoto annullato dopo l'uscita di Beatrice Luzzi

Mentre i fan del programma di Alfonso Signorini si chiedono se la loro beniamina tornerà mai nel reality di Canale5, il GF ha preso una decisione in merito al televoto che vedeva coinvolta proprio Beatrice Luzzi, insieme a Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Dopo l'abbandono di Beatrice per stare vicino alla sua famiglia, per la perdita del padre Paolo Luzzi, il programma Mediaset ha preso la sua decisione, annullando il televoto.

Già a inizio dicembre, Beatrice Luzzi aveva lasciato la casa in fretta e furia, per stare accanto al padre, dopo un malore che lo aveva portato a essere ricoverato in ospedale. Ritornata nella Casa, l'attrice aveva dichiarato che tornare a giocare era stata per lei una decisione sofferta e che, nel caso in cui la sua famiglia avesse avuto bisogno di lei, non avrebbe esitato a lasciare per sempre il gioco. Visto il recente lutto che l'ha colpita, Beatrice Luzzi ha scelto di abbandonare la Casa e per questo motivo il GF ha stabilito che il televoto, i cui risultati sarebbero stati rivelati nella prossima puntata, dovesse essere annullato.

Con un comunicato ufficiale, dall'account X del Grande Fratello si legge:

"A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramise sms nella sessione annullata verranno rimborsati”

Secondo quanto ha rivelato Fanpage.it, sembra che Beatrice potrebbe ancora rientrare nella Casa e che "l'uscita dell'attrice dalla Casa non è ancora definitiva. Beatrice non rientrerà nell'immediato, ma sarà solo lei ad avere la facoltà di decidere se abbandonare il gioco in maniera permanente o rientrare nella casa prossimamente".

