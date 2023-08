Grande Fratello, svelato il nuovo regolamento del reality ed è già polemica

Gossip TV

Per la prossima edizione del Grande Fratello è stato emanato un nuovo regolamento. Vediamo insieme i dettagli!

Proseguono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello e tra le ultime novità è emerso anche che il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avrà un nuovo regolamento.

Grande Fratello, svelato il nuovo regolamento del reality

Dopo la conferma di Cesara Buonamici come unica opinionista del programma e la notizia che Giulia Salemi è stata licenziata come volto social del programma, sostituita da Rebecca Staffelli, come rivelato oggi, giunge anche l'indiscrezione che il programma avrà un nuovo regolamento. Anche questa novità si inserisce nel piano di rinnovamento attuato da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello: basta trash, spazio a un intrattenimento di un certo livello e che porti in tv personaggi nip e vip che non siano influencers o profili onlyfans.

I concorrenti del nuovo GF dovranno essere persone comuni, che usano i social solo per svagarsi e non come lavoro e, in merito a questo, da MondoTv arriva il rumors secondo cui il regolamento della nuova edizione del reality prevederà delle restrizioni per i vipponi: addio ospitate in tv, compreso il salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, i vip potranno rilasciare solo un'intervista radiofonica con un'emittente del gruppo. Non saranno ammesse neppure interferenze dal mondo dei social, come rivelato dal sito:

"Inoltre, questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti (attenzione alle pagine fans che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica del loro beniamino, che sia vip o un nip. Inoltre, altra grande novità del regolamento chi ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite sarà squalificato, senza passare prima dal televoto e senza partecipare all'intervista radiofonica"

Regole ferree, dovute alla necessità di limitare gli atteggiamenti volgari e osceni che si sono susseguiti soprattutto nell'ultima edizione della trasmissione e che hanno portato alla squalifica di due concorrenti quest'anno.

Scopri le ultime news su Grande Fratello