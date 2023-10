Grande Fratello: svelato il contenuto del messaggio tra Mirko e Perla che ha causato la crisi con Greta

Gossip TV

L'inquilino del Grande Fratello e l'ex tentatrice di Temptation Island sarebbero in crisi a causa di un messaggio cancellato di Mirko mandato alla sua ex fidanzata, Perla.

Mirko Brunetti tra i nuovi inquilini del Grande Fratello, ha raggiunto la popolarità sul piccolo schermo con la partecipazione alla recente edizione di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti di Canale 5 che ha voluto intraprendere con la fidanzata Perla Vatiero.

Grande Fratello: Mirko e Perla si sarebbero messi d'accordo per fornire versioni uguali dopo essersi incontrati ad un evento

La sua relazione con quest''ultima è terminata proprio durante il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e Mirko si è innamorato della tentatrice Greta Rossetti. La relazione tra i due è stata molto discussa soprattutto per le rapide modalità con cui è evoluta. Nonostante le dediche, le promesse e persino il tatuaggio di coppia, tra i due c'è stata una battuta d'arresto, una crisi avvenuta dopo alcune bugie dette da Mirko dopo le quali Greta avrebbe perso la fiducia. L'ex tentatrice ha dichiarato di volersi prendere del tempo per comprendere quanto il sentimento del 26enne originario di Rieti sia sincero e autentico.

Nel mentre, è emerso il motivo per cui sarebbe avvenuta la crisi tra i due ex partecipanti di Temptation. Greta avrebbe trovato un messaggio di Mirko indirizzato a Perla e poi cancellato. Nella Casa del Grande Fratello, Brunetti ha dichiarato di averlo fatto in buona fede e che inoltre si trattava di un semplice messaggio di lavoro. La Rossetti ha smentito questa versione. "Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio chissà cosa, ma nemmeno di lavoro. Che poi… se è un messaggio di lavoro, perché cancelli un messaggio e tutti gli altri li lasci? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi“ ha dichiarato l'ex tentatrice. A fare ulteriore chiarezza, ci ha pensato l'esperta di gossip, Deianira Marzano. Mirko e Perla si sarebbero incontrati ad un evento e si sarebbero poi accordati segretamente per fornire una versione uguale dell'accaduto:

"Perla e Mirko: la verità. Tutti sono curiosi di sapere questa conversazione tramite messaggio di Mirko con Perla, che lui dice fosse stata di lavoro. In realtà amici in comune li avevano fatti incontrare nello stesso posto, la sfilata. E dopo che furono scoperti, perché ripresi, si messaggiarono per organizzarsi su cosa avrebbero dovuto dire per giustificare, affinché le versioni fossero state le stesse."

