Grande Fratello, spunta una segnalazione su una concorrente nip: ecco cosa è successo!

Il GF sta per tornare e tra i concorrenti ci saranno anche diversi nip. Proprio su una di loro è arrivata una nuova segnalazione: ecco cosa sappiamo!

Tra pochi giorni ripartirà la nuova edizione del Grande Fratello e mentre continuano ad essere svelati i prossimi vip che entreranno nella Casa di Cinecittà, arriva una segnalazione su una delle concorrenti nip del reality condotto da Alfonso Signorini.

GF, segnalazione su una delle concorrenti nip del reality!

Giselda Torresan è una delle concorrenti nip annunciate che entreranno nella casa del GF: con un account da svariati milioni di followers, Torresan non è esattamente una sconosciuta. Novella2000 ha riportato che su di lei è arrivata una segnalazione alla gossippara Deianira Marzano, la quale l'ha immediatamente divulgata ai suoi followers:

"Un mio amico la conosce. Ti posso assicurare che si è 'dopata' il profilo, è tutto fake. I commenti sotto i suoi post sono fake, così come i folloer e i like. Il uso obiettivo era diventare qualcuno di famoso, eh. Solo al Grande Fratello, allora. Se vuoi ti giro in privato le parole del mio amico, se pubblichi anonima, grazie."

L'elevato seguito dell'operaia, infatti, aveva lasciato perplessi i fan del reality di Canale5 e non erano mancate le polemiche, quando era emerso che su di lei e altri concorrenti nip erano già state aperte delle fanpage. Il nuovo GF, nelle intenzioni di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi dovrà essere un entertainment e uno spaccato della società italiana di oggi: perciò, via a influencer e aspiranti tali e largo a storie di vita reali, di personaggi interessanti e che coinvolgano emotivamente il pubblico. Da qui, la decisione di accogliere nella casa anche i concorrenti nip e di evitare, invece, a profili Onlyfans di accedere ai provini. Una strategia per contenere anche il trash, sfuggito di mano dopo l'ultima edizione che aveva richiesto l'intervento dei vertici del reality.

