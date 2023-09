Grande Fratello, due dei nuovi concorrenti nip hanno già delle fanpage: scoppia la polemica!

Gossip TV

Nella prossima edizione del GF ci saranno anche i concorrenti nip e due di quelli presentati qualche ora fa non sarebbero poi così nip, dato che hanno delle fanpage intestate a loro nome. Ecco di chi si tratta!

Manca solo una settimana alla prossima edizione del Grande Fratello e qualche ora fa sono stati annunciati altri concorrenti ufficiali che entreranno nella Casa più spiata d'Italia, nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Tra i nomi svelati ci sono anche tre concorrenti nip e su due di questi si è aperta una nuova polemica, dato che forse tanto nip non sono. Infatti, hanno già delle fanpage a loro dedicate...

GF, due concorrenti nip hanno delle fanpage a loro dedicate: è polemica!

Qualche settimana fa era giunta la conferma che il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello era l'atleta Alex Schwazer, a cui si sono aggiunti Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi e molti altri. Dei concorrenti nip invece non si sapeva nulla, se non che erano già stati scelti: per la nuova edizione, infatti, nella Casa torneranno anche i concorrenti non vip, ma su due di questi si è già creata una polemica, perché avrebbero già delle fanpage.

Il primo nome della concorrente nip è Giselda Torresan, operaia di Pieve del Grappa, che vanta già 132mila followers! Oltre a lei ci sarà Vittorio Menozzi, laureato in ingegneria ed ex modello per Dolce&Gabbana con 6mila fan a seguirlo sui social. L'ultimo nome è quello di Letizia Petris, fotografa di Riccione e con un account social di oltre 14mila followers. Sono soprattutto Torresan e Petris ad aver destato polemiche, perché su X sono apparse già le prime fanpage a loro dedicate. Non si tratta, dunque, di concorrenti così sconosciuti come si era pensato, quando era stato annunciato il ritorno alla formula mista, con concorrenti nip e vip a convivere nella Casa.

La nuova edizione del GF avrà diverse novità: addio a Giulia Salemi come responsabile momento social, l'introduzione di una sola opinionista, Cesara Buonamici e nessun influencer o profilo Onlyfans tra i candidati papabili. Per scoprire se queste nuove indicazioni porteranno il reality a migliorare davvero, non ci resta che attendere l'11 settembre, data d'inizio della nuova edizione del GF.

