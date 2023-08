Grande Fratello, spunta il nome di un'iconica attrice degli anni '90 tra i concorrenti: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Per la prossima edizione del Grande Fratello è possibile che tra i vip nella Casa rivedremo anche una nota attrice degli anni '90? Ecco cosa sappiamo!

Continua a prendere forma il cast di vip della nuova edizione del Grande Fratello: a meno di un mese dalla data d'inizio del programma, si aggiungono nuovi nomi di personaggi del mondo dello spettacolo che potremo vedere nella Casa più spiata d'Italia a partire dall'11 settembre su Canale5.

Grande Fratello, anche Claudia Koll tra le future vip della nuova edizione del reality?

Dopo l'indiscrezione che dà oramai per certa la presenza di Giampiero Mughini, Alex Schwarer e Grecia Colmenares tra i vip della nuova edizione del reality condotto da Alfonoso Signorini, arriva un nuovo rumor su una delle possibili concorrenti del programma: a entrare nella casa ci sarà anche Claudia Koll, l'attrice romana lanciata da Tinto Brass nella pellicola del 1992 Così fan tutte, diventando una sex symbol negli anni '90.

Partecipa al Festival di Sanremo nel 1995, al fianco di Pippo Baudo e Anna Falchi, recita accanto a Nino Manfredi in Linda e il brigadiere ed è negli anni 2000 che, in seguito ad alcune vicende personali, si riavvicina alla fede cattolica, recitando anche in film religiosi come Maria Goretti. Inizia a occuparsi di volontariato e beneficenza e fonda un'associazione ONLUS "Le opere del Padre", per aiutare i più bisognosi e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno come missionaria. La sua presenza nel cast del Grande Fratello costituirebbe un deciso cambiamento, ma sarebbe sicuramente in linea con ciò che i vertici Mediaset hanno proposto per la nuova linea del format: basta volgarità e trash, spazio a racconti di vita vera, autentica, con personaggi che abbiano storie da raccontare. La volontà della rete è quella di rendere il reality un entertainment che sappia anche spingere il pubblico a riflettere.

Da qui anche la scelta di ridurre il ruolo di opinionista a una sola presenza, quella della giornalista Cesara Buonamici, e di impedire a influencer e profili Onlyfans di accedere ai provini del reality. Sulla notizia di una possibile partecipazione di Claudia Koll non è ancora giunta l'ufficialità, per ora, si tratta di un'indiscrezione divulgata da Deianira Marzano nelle sue stories su Instagram:

"Papabile concorrente al #gfnip Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto! Dal ruolo di protagonista in Così fan tutte e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l'impegno nell'apostolato dell'attrice romana."

