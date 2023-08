Grande Fratello: "Sarà lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non il contrario", parla Signoretti

Gossip TV

Riccardo Signoretti commenta la partecipazione della giornalista Cesara Buonamici al Grande Fratello.

Cresce l'attesa per il Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre con un'edizione completamente nuova. Edizione che è stata commentata fra le pagine del settimale Nuovo da Riccardo Signoretti, il quale ha colto l'occasione per dire la sua anche sulla partecipazione della giornalista Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici al Gf: "Una svolta"

Riccardo Signoretti si è sbilanciato sulla nuova edizione del Grande Fratello. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura televisiva da Cesara Buonamici come unica opinionista. Una new entry che segna una vera e propria svolta:

Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.

A parlare della partecipazione della Buonamici al Gf era stata proprio la diretta interessata che, intervistata dal Corriere della Sera, aveva rivelato:

Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Sarà quello di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso.

