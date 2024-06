Grande Fratello, spunta il nome della prima Vip contattata: "Alfonso Signorini è molto interessato"

Gossip TV

Gli autori del Grande Fratello e il conduttore Alfonso Signorini sarebbero particolarmente interessati ad una un'attrice figlia d'arte.

I casting per la nuova edizione del Grande Fratello sono già iniziati e il reality si appresta ad aprire la porta rossa più famosa del piccolo schermo ancora una volta a settembre, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset e, ancora una volta, con al timone Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Vera Gemma è la prima Vip contattata per la nuova edizione

Anche quest'anno il cast sarà diviso tra vip e nip, e spunta già il primo nome famoso che sarebbe stato contattato dagli autori e dal conduttore.

Secondo quanto riporta Alberto Dandolo, penna di Oggi, tra i Very Important People, spunterebbe il nome di un'attrice romana, figlia d'arte, ovvero la vulcanica Vera Gemma.

" Gli autori e Alfonso sono molto interessati - si legge - L’attrice figlia d’arte già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello"

Vera Gemma sarebbe stata già contattata per la sesta edizione, ma aveva rifiutato perché aveva detto che se decide di partecipare ad un reality vuole entrare dall'inizio e non in corsa. Nata a Roma nel 1970, Vera Gemma è un'attrice, scrittrice e personalità televisiva italiana, nota per il suo carisma e la sua versatilità artistica. Figlia del celebre attore Giuliano Gemma, uno degli attori più famosi del cinema italiano, noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western all'italiana, Vera è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio nel mondo dello spettacolo, grazie a una carriera eclettica che spazia dal cinema alla televisione, fino alla partecipazione a reality show come Pechino Express e L'Isola dei Famosi.

