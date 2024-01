Grande Fratello, sotto accusa Letizia Petris dopo il lutto di Beatrice Luzzi: "Quella che ha fatto più schifo di tutti"

Gossip TV

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris,ha commentato duramente il comportamento della gieffina dopo l'addio di Beatrice al Grande Fratello.

Nel corso della giornata di ieri, Beatrice Luzzi, grande protagonista dell'edizione, ha lasciato la Casa del Grande Fratello a causa della scomparsa del padre, venuto a mancare nella notte scorsa.

Grande Fratello, Letizia Petris sotto accusa per la mancanza di tatto nei confronti di Beatrice Luzzi

Le pagine ufficiali social del reality lo hanno comunicato mostrando tanta vicinanza all'attrice romana e annunciando l'allunamento del televoto in corso (Beatrice era in nomination contro Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello). In Casa, tuttavia, non tutti hanno dimostrato empatia nei confronti del dolore della Luzzi costretta a lasciare il reality show dopo più di tre mesi dal suo ingresso. Ieri, a gamba tesa, è intervenuto Alfonso Signorini facendo presente di essere senza parole per l'atteggiamento di alcuni concorrenti. Anita, Letizia, Paolo, per nominare qualche gieffino, pensavano ad organizzare l'aperitivo e ai festeggiamenti prossimi per il compleanno di Massimiliano Varrese, non mostrando alcuna vicinanza o parole di sostegno a Beatrice.

"La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole" ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram. Il post in questione è stato commentato da numerose persone, tra cui l'ex fidanzata di Letizia Petris, Nicole Conte, facendo presente che il comportamento della ragazza è stato il peggiore di tutti, soffrendo ancora per la perdita di suo padre, avvenuta un anno fa.

"Un applauso a Letizia! Che è l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto"

la ex di Letizia sotto il post di Alfonso, ci aveva proprio avvertiti. #grandefratello pic.twitter.com/NSbQ1UmqRM — 🦋ᴍɪᴍɪ (@mimita__0) January 3, 2024

