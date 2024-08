Grande Fratello, Sonia Bruganelli commenta la rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Gossip TV

Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF, è intevenuta a commentare la rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

La fine della storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha scosso profondament i Perletti, i fan della coppia. Annunciata sabato 3 agosto, la rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello ha scatenato il panico sui social: incredulità, tristezza e svenimenti che sono culminati con una corsa in ospedale per due fan della coppia. A commentare la fine della loro storia e il caos che ha scatenato è stata anche Sonia Bruganelli.

GF, Sonia Bruganelli commenta la fine della storia tra Mirko e Perla

Quando hanno iniziato a circolare segnalazioni sui malori a cui sono stati soggetti i fan della coppia Mirko e Perla, nessuno riusciva a crederci. La notizia della loro rottura ha provocato una reazione isterica di massa, con i fan che hanno supplicato gli ex gieffini di tornare insieme ancora una volta. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, sembra che due fan siano finite in ospedale per la disperazione.

A commentare il delirio generato dalla notizia della fine della storia tra Mirko e Perla è intervenuta anche Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF. Su Instagram, infatti, è stata implacabile nel definire assurdo ciò che stava succedendo:

" Io non so se questo sia vero ma credo davvero che questi social, usati come una sorta di "second life" da molti di noi stiano creando fenomeni di delirio collettivo. La vita vera è fuori dalla tastiera"

GF, Perla si prende una pausa dai social: "Troppo odio, non me l'aspettavo"

Dopo ave annunciato la fine della sua storia con Mirko Brunetti, Perla Vatiero è tornata sui social con un amaro sfogo per ciò che le hanno detto i fan e ha svelato che si prenderà una pausa dai social:

" Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro.. non pensavo si scatenasse tutto questo odio.. avevo chiesto un po' di rispetto, è un periodo particolare e difficile ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare.. e mi dispiace tanto"

Nel suo intervento su Insragram, la vincitrice del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha ribadito che la storia con Mriko non è terminata a causa di tradimenti o di coinvolgimenti di terze parti, né si è lasciata influenzare da altre opinioni che non fossero le sue, nonostante ciò che avevano riportato diverse fonti. L'ex gieffina ha poi proseguito ribadendo che c'erano problemi gravi tra loro, ma che avevano preferito tenerli privati e ora che la loro relazione è terminata hanno entrambi bisogno di tempo e di spazio per guarire:

" Non c'entrano TERZE PERSONE. Ho sempre ragionato con la mia testa, in tutto quello che ho fatto! Voi state facendo supposizioni assurde, (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia, Che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi... Abbiamo bisogno di TEMPO."

