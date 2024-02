Grande Fratello, Simona Tagli è la nuova gieffina e ha già puntato Beatrice Luzzi: "Acida e manipolatrice"

Gossip TV

Simona Tagli farà il suo ingresso questa sera al GF e sembra aver già le idee chiare su Beatrice Luzzi...

Se al Grande Fratello l'attrito tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sembra essersi attenuato, l'entrata in scena di una nuova concorrente, Simona Tagli, potrebbe creare una nuova dinamica che vedrà scontrarsi la nuova gieffina del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e l'attrice e regina della Casa.

GF, Beatrice Luzzi ha una nuova nemica? Simona Tagli sembra avere già la sua opinione sull'attrice...

Questa sera, varcherà la porta rossa del reality una nuova concorrente: SImona Tagli. La conduttrice televisiva sembra aver già chiare le idee su alcuni dei suoi futuri inquilini, visto che ha espresso il suo pensiero contro una delle gieffine più forti del programma. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, verso la quale, Tagli ha dato un giudizio piuttosto duro.

La conduttrice, infatti, collabora con 361 magazine, occupandosi di una rubrica dove commenta le dinamiche del GF e non ha mai risparmiato le critiche verso Beatrice Luzzi, tanto da definirla "troppo arroccata nel suo essere attrice". Queste sono state le critiche che le ha mosso:

"Beatrice, purtroppo, la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice, nell'avere un suo trascorso e percorso particolare. ha avuto anche una grave digrazia, però, comunque è una persona risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa."

La disgrazia a cui fa riferimento la conduttrice è la perdita del padre di Luzzi, l'architetto Paolo Luzzi, venuto a mancare i primi giorni del 2024 in seguito a un malore. La sua dipartita ha spinto l'attrice ad abbandonare momentaneamente il GF, ma a distanza di qualche giorno Beatrice ha deciso di tornare, proprio per onorare anche il padre scomparso e giocare fino in fondo. La nuova concorrente si è anche espressa a proposito dello scontro tra Beatrice e Perla Vatiero, una lotta tra regine che ha spaccato in due la casa, ma che finalmente sembra essersi placata con un confronto avvenuto qualche giorno fa.

Sulla rivalità tra le due gieffine, Simona Tagli ha dato pienamente ragione a Perla Vatiero, con questa motivazione:

"Mentre Beatrice eè un po' più acida nel modo di essere e di fare, Perla è più diretta. Secondo me, Beatrice è anche molto manipolatrice, quindi, bisogna fare un distinguo importante tra essere manipolatrici e dirette"

