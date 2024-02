Grande Fratello, nuovo ingresso nella Casa: arriva un volto Vip

Gossip TV

Pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello, una nota showgirl e conduttrice televisiva italiana: l'indiscrezione di Giuseppe Candela.

Il Grande Fratello, in vista del suo prolungamento (il reality show dovrebbe concludersi ad aprile), è pronto all'ingresso di nuovi concorrenti. Il prossimo gieffino sarebbe una nota showgirl e conduttrice televisiva. L'indiscrezione è stata diffusa da Giuseppe Candela, penna di Dagospia.

"Simona Tagli verso il #GrandeFratello. La showgirl farà il suo ingresso già domani?" si legge sul profilo Twitter del giornalista.

Simona Tagli verso il #GrandeFratello. La showgirl farà il suo ingresso già domani? 👇 pic.twitter.com/OjySuNeqjo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 4, 2024

La conduttrice milanese, classe 1964, dovrebbe quindi fare il suo ingresso ufficiale nel corso della trentaquattresima puntata, in onda domani, lunedì 5 febbraio 2024. La Tagli in passato ha partecipato all'Isola De Famosi nel 2006, tuttavia la sua avventura è durata poche ore in seguito ad un problema di salute.

Ospite nel programma 361 Magazine, la showgirl milanese pare non nutra una grande simpatia per la protagonista dell'edizione, ovvero Beatrice Luzzi.

