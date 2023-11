Grande Fratello, si attende la sentenza per Alex Schwazer e ci potrebbe essere un colpo di scena

Gossip TV

Il retroscena sull'atleta trentino tra i protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Secondo quanto riporta Tv Blog, per Alex Schwazer sarebbe prevista una partecipare situazione in caso l'atleta trentino possa essere ammesso alle Olimpiadi che si svolgeranno in Francia nel 2024.

Grande Fratello,per Alex Schwazer: "Gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana"

Per il marciatore, che si allena diligentemente ogni giorno nella Casa del Gande Fratello, si attende l'esito della sentenza sulla squalifica per doping dal pronunciamento della Wada e nel caso fosse ammesso ai Giochi per lui sarebbe previsto un allenamento speciale lontano dal grande loft di Cinecittà.

"In tal senso, qualora l’avventura di Schwazer al Gf proseguisse senza intoppi - si legge su Tv Blog - gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in una pista esterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine. Non sarebbe la prima volta di un concorrente che viola l’isolamento previsto dal gioco. Nel 2021, ad esempio, ad Aldo Montano venne concessa la possibilità di uscire da Cinecittà per poter partecipare all’incontro dei medagliati di Tokyo con il Presidente della Repubblica. A Daniele Bossari, invece, sei anni fa fu permesso di presenziare ai funerali dell’amico e agente Franchino Tuzio."

Nei giorni scorsi per esprimere massima solidarietà ad Alex, Massimiliano Varrese aveva proposto uno sciopero della fame, cercando di dare visibilità alla questione che per atleta è di fondamentale importanza.

“Se parte da noi, se facciamo un appello, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente”, ha affermato l’attore. "Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba"

MA COSA STATE DICENDO FARE LO SCIOPERO DELLA FAME PER ALEX E’ TUTTO ASSURDO NON POTETE FAR PASSARE UN MESSAGGIO DEL GENERE VERGOGNATEVI#GrandeFratello pic.twitter.com/8Cj1tIGdPp — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) November 4, 2023

