Grande Fratello, Shaila Gatta confessa: "Tra me e Lorenzo Spolverato un incontro di anime"

Gossip TV

La giovane ballerina Shaila Gatta si racconta a cuore aperto in diretta al Grande Fratello e chiarisce la sua posizione nei confronti di Lorenzo Spolverato.

Cresce l'intesa nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Un'intesa confermata in diretta proprio dalla giovane ballerina ed ex allieva della scuola di Amici che, interpellata da Alfonso Signorini sul rapporto nato con il gieffino, ha parlato di un incontro di anime.

La storia di Shaila Gatta

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 19 settembre 2024 in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare con Shaila Gatta della crisi avuta poche ore dopo il suo ingresso nella Casa. Per chi non lo sapesse, la ballerina è stata colta da un malessere emotivo che, però, è riuscita a superare grazie alla vicinanza di Lorenzo Spolverato.

Interpellata dal conduttore del Gf, Shaila ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare la sua storia. L'ex allieva di Amici, che ha deciso di lasciare la sua famiglia all'età di 15 anni per cercare di realizzare i suoi sogni, ha raccontato di aver capito che spesso cercare di nascondere i propri stati d'animo, non è la soluzione migliore per stare bene:

Leggi anche Yulia Bruschi ha già preso parte a un altro reality: ecco quale!

Ho avuto una crisi, però ho capito che a volte sforzarsi di essere forti, non serve a nulla. Molte volte per non far preoccupare gli altri ho represso le mie emozioni, però accumula, accumula e non sai più con chi sfogarti, poi esplodi [...] Il posto in cui vivevo non mi offriva quello a cui ambivo, sono di Secondigliano, è un quartiere di Napoli, in cui sono cresciuta benissimo, ma non mi offriva la possibilità di progredire come avrei voluto con i miei obiettivi. Ero minorenne, quindi lasciarmi andare è stato già un grande atto d'amore.

Il rapporto tra Shaila e Lorenzo al Gf

Dopo essersi raccontata senza filtri, Shaila Gatta ha parlato della vicinanza a Lorenzo Spolverato. Incalzata dall'opinionista Cesara Buonamici, che ha sottolineato in diretta il feeling evidente nato nella Casa tra i due giovani concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso:

Mi piace chiamarli incontri di anime, che non significa per forza qualcosa, ma due anime che si riconoscono e si ascoltano. Quando hai il coraggio di condividere quello che stai vivendo, perché a volte pensiamo di vivere delle cose insormontabili, non significa essere fragili.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.