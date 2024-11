Grande Fratello, Shaila Gatta affronta Javier Martinez dopo la diretta: ecco cosa è successo tra i due (VIDEO)

Gossip TV

Il post puntata del Grande Fratello è stato a dir poco scoppiettante: se Lorenzo Spolverato è sbottato furioso contro Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta si è confrontata finalmente con Javier Martinez.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Le accuse e le critiche ricevute nel corso delle settimane hanno destabilizzato la ballerina che, subito dopo la puntata del reality show di Canale 5, ha deciso di affrontare l'argentino e chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Il confronto tra Shaila e Javier nella notte

Dopo una settimana di guerra, in cui non hanno fatto che evitarsi e accusarsi a vicenda, Shaila Gatta e Javier Martinez hanno deciso di mettere da parte l'orgoglio e confrontarsi sinceramente. Appartati in piscina dopo la diretta del Grande Fratello, i due concorrenti della nuova edizione hanno chiarito le loro rispettive posizioni. La prima a prendere la parola è stata la ballerina che, con grande sorpresa di tutti, si è scusata per il comportamento assunto nei confronti dell'argentino e svelato il motivo che l'ha spinta a non affrontare la situazione nella Casa:

Mi dispiace di tutto quello che è successo. Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Ti giuro che non ti ho mai usato. Te ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Non ti ho mai voluto prendere in giro. Ti ho voluto vivere perché pensavo che tu avessi tutte le qualità che cercavo in un uomo che mi stava accanto.

A farle eco Javier. Dopo aver ascoltato le spiegazioni di Shaila, che ci ha tenuto più volte a ribadire di non averlo mai usato al Gf, l'ex tentatore di Temptation Island si è scusato per aver rivelato le confidenze fatte sotto le coperte, ma ha pregato la ragazza di non vederla come una vendetta. Non solo. L'argentino ha anche ammesso che, nonostante il loro confronto, non riuscirà mai a vederla come un’amica:

A me la coppia te e Lorenzo non dà fastidio, mi ha dato fastidio quello che hai detto ovvero che baciavi me e pensavi a lui. Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l’ho fatto per vendetta. Quello era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non erano dettati da rabbia o vendetta, ma da amore. Ti chiedo scusa.

Panico al Gf

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Se da una parte Shaila Gatta e Javier Martinez sembrano essere riusciti a buttarsi alle spalle la situazione e voltare pagina, non si può dire lo stesso di Lorenzo Spolverato. Subito dopo l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, andata in onda ieri lunedì 4 novembre 2024, il giovane concorrente milanese ha infatti sbottato furioso contro le gieffine Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes. Un comportamento davvero esagerato e fuori luogo quello assunto dal gieffino, che ha costretto l'ex velina di Striscia la Notizia a intervenire per cercare di calmare la sua ira.

