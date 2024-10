Grande Fratello, Shaila e Lorenzo travolti dalla passione in magazzino: la scena bollente [VIDEO]

Gossip TV

Nel magazzino della Casa del Grande Fratello, arriva uno show caliente: esplode la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, durante la loro breve permanenza nel celebre reality spagnolo del Gran Hermano, i due hanno lasciato esplodere la passione, tra baci infuocati e ormai dichiarazioni più che mai dirette sulla reciproca attrazione che i due ragazzi provano l'uno per l'altra.

Grande Fratello, passione irrefrenabile tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il gesto hot

Al loro rientro nella casa del Grande Fratello, i due gieffini non hanno saputo contenersi e, ieri sera, hanno colto l’occasione per rifugiarsi nel magazzino, dove hanno dato vita a un momento di intimità particolarmente acceso. All’interno del magazzino, il clima tra Lorenzo e Shaila ha raggiunto un picco di passione davvero bollente. Lorenzo abbracciandola e baciandola con vigore, ha dichiarato:

“Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, ma sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori!”

Shaila, altrettanto presa dalla situazione, ha risposto:

“E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano… chi se ne importa.”

Infine, Shaila ha avvicinato Lorenzo e, con un gesto audace, ha continuato accarezzandolo esplicitamente nelle parti intime. La scena ha fatto rapidamente il giro del web e in molti hanno criticato il comportamento della Gatta, ritenendolo fuori luogo ed eccessivo.

La gattamorta che tocca il 🫛 è lui la blocca con la mano è la stesss che poi si preoccupa perchè il papà la vede 🤣🤣 Ma mi faccia il piacere 🤡🤡🤣 #grandefratello #shaviers #shavier #javi7 #teamjavi #GhGala8 pic.twitter.com/xZIFbNXMpr — Michela24 (@Michela1709) October 29, 2024

Grande Fratello, Shaila Gatta su Javier Martinez: "Per me è morto"

Dopo il ritorno in Casa, l'ex velina ha espresso un giudizio molto duro nei confronti di Javier Martinez, manifestando un profondo disprezzo per il suo comportamento. Ha detto che il suo atteggiamento le fa ribrezzo, aggiungendo che trova in lui una mancanza di coraggio. La ballerina è chiesta come si possa definire uomo qualcuno che, a suo avviso, sta facendo una figura pessima e si lascia andare a commenti privi di fondamento. Ha spiegato di aver inizialmente pensato che Javier fosse un gentiluomo, ma ora è convinta di essersi sbagliata.

Shaila ha inoltre criticato il fatto che Javier abbia divulgato dettagli su momenti intimi trascorsi insieme, affermando che un vero gentiluomo avrebbe dovuto "incassare il colpo" senza fare storie. Ha osservato che, se fosse stato un uomo autentico, avrebbe scelto di discutere privatamente le questioni personali, anziché girare per fare pettegolezzi. Ha poi dichiarato che, dal suo punto di vista, Javier non ha più alcun valore per lei e che è come se fosse “morto”.

